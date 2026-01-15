Aunque la polémica no los suelta a casi dos años de haber iniciado su relación, Christian Nodal y Ángela Aguilar parecen estar más fuertes que nunca. Tal es el caso que el cantante de Sonora le habría mandado a hacer un lujoso brazalete a su esposa para demostrar su amor y afianzar su relación previo a su boda religiosa.

De acuerdo con los informes, Nodal le habría mandado a hacer un brazalete con diamantes incrustados a la nieta de Flor Silvestre. Esta información está circulando en redes sociales luego de que la joyería de confianza del cantante, Braggao MX, compartiera fotografías con detalles exactos de la pieza.

La pieza de joyería, forjada en oro blanco y cubierta de diamantes, tiene un profundo valor simbólico, según describió la joyería; y es que presenta el nombre "Ángela" en letras cursivas enmarcado por alas de ángel al frente de la pieza.

Asimismo, la joya incluye grabados de corazones con fuego y rosas entrelazadas, motivos que suele utilizar el cantante en sus joyas e incluso se pueden ver en sus tatuajes y en los diseños de las portadas de sus álbumes.

La lujosa firma describió la joya como “un brazalete que guarda significado en cada detalle”, con “diamante natura en corte redondo, grabados artesanales y detalles simbólicos que lo hacen único”.

Braggao Mx es una de las joyerías favoritas del originario de Caborca, Sonora, es común verlo en sus conciertos, salidas públicas, fotografías en internet y alfombras rojas luciendo exclusivos y millonarios diseños personalizados como el brazalete.

De hecho, cuando todavía andaba con Cazzu se viralizó información que afirmaba que el intérprete de Ya no somos ni seremos le mandó a hacer varias piezas de diamantes luego de haber dado a luz a su hija Inti.

En redes circularon fotografías de las prendas con diseños de rosas y placas con piedras preciosas rodeando el nombre de Julieta, el nombre real de la cantante argentina.

A tan sólo horas de que las fotos del brazalete se hicieran virales, los usuarios de internet han señalado que Nodal no deja de repetir patrones en cuanto a los regalos que le da a sus novias.

El año pasado se dijo que le había regalado varios collares a Ángela con diseños personalizados, similares a los de las joyas de Cazzu. Asimismo, ahora que explotó la polémica de su violinista, los usuarios apuntaron que ésta suele usar collares similares a los de Nodal, por lo que se ha dicho que posiblemente el cantante también le hizo regalos en secreto.