Paris Jackson, hija de Michael Jackson acaparó la atención de propios y extraños durante su reciente aparición pública en Los Ángeles, mientras asistía a una fiesta de la revista W, llevada a cabo en el hotel Chateau Marmont.

La joven celebridad fue fotografiada luciendo más bella y radiante que nunca, días después de hablar sobre sus adicciones y su sobriedad.

Fue vista luciendo un minivestido negro braless con escote abierto, mangas largas con puños de plumas y falda ajustada. Le sumó un bolso Christian Dior, un par de sandalias de plataforma, un par de pendientes dorados y un collar estilo boho chic largo.

Hizo alarde de su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, blush color durazno, labial nude, un fino cat eye negro, rímel y sombras marrones en los párpados. Su cabello rubio le dio un aspecto más informal y juvenil al look, con su cabellera rubia peinada en un moño alto con mechones ondulados sueltos.

NO TE PIERDAS: Demi Moore luce vestido brillante semitransparente y deslumbra a sus 63 años

Su aparición frente a los paparazzis ocurrió días después de hablar con sus seguidores en redes sociales sobre los seis años de sobriedad que ha superado y reflexionar sobre cómo ha cambiado su vida personal y profesional.

“Estar sobria no siempre es señal de que la vida sea perfecta. Después de unos años, todo se volvió muy, muy difícil, durante lo que pareció una eternidad. Y no tenía las mismas habilidades de supervivencia a las que estaba acostumbrada. Tuve que aprender a vivir la vida como es”, señaló la modelo y cantante, de 27 años.

En la misma declaración apuntó que lucha todavía con el trastorno depresivo, el TOC y el TDAH: “El trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento es una mierda. También lo son el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y el TOC. Si te pasa esto, o algo parecido, no estás solo. Aguanta, y si nadie te ha dicho que te quiere hoy, yo te quiero”.

Hace unos meses, la hija de Michael Jackson le reveló a sus seguidores que tiene un agujero en el tabique de la nariz ocasionado por los años de consumo de drogas como la cocaína.

Aunque intenta llevar una vida a bajo perfil, ocupándose de su carrera como cantante y modelo, la joven es el centro de la polémica con frecuencia. Hace poco fue tema de conversación por criticar a los albaceas de la herencia de su padre y acusarlos de mala gestión financiera.

De acuerdo con los informes, la modelo señaló que los administradores de la herencia están haciendo mal uso de la fortuna de más de 464 millones de dólares que dejó su padre y que no los están invirtiendo “adecuadamente” para “hacer que esta suma sustancial sea productiva”.