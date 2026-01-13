El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció todas las fechas en las que realizará los pagos de la pensión a sus jubilados durante el 2026. ¿Ya las checaste? Si aún no, consulta el calendario completo oficial y el monto que podrán esperar los adultos mayores durante los próximos meses.

Actualmente, el ISSSTE cuenta con una gran cantidad de pensionados que esperan su pago mensual de dicha prestación laboral; a finales de 2024, el instituto de salud informó que cuenta con 1.3 millones de jubilados, por lo que dicha cifra podría haber aumentado para este 2026.

Son miles de personas a las que se les depositará próximamente el siguiente pago de su pensión, pues los depósitos de enero ya se hicieron: en un comunicado, el ISSSTE detalló que el primer pago mensual del 2026 se entregó el 2 de enero.

Es decir, que el siguiente depósito corresponde al del mes de febrero, por tal motivo, hicieron un llamado para que estén pendientes y programen con tiempo su visita al banco para ir a cobrar.

¿Cuándo paga pensión el ISSSTE 2026 en febrero?

De acuerdo con el ISSSTE, la pensión de febrero se adelantará unos días, porque se celebrará el primer puente del año debido al descanso oficial marcado en la ley. Por eso, las autoridades entregarán el dinero el 30 de enero. ¡Marca la fecha en tu calendario!

¿De cuánto será el pago de la pensión ISSSTE 2026?

El monto exacto del pago de la pensión ISSSTE en 2026 dependerá del régimen bajo el cual te jubilaste.

Calendario completo de pago de la Pensión ISSSTE 2026

-Pensión de marzo: 27 de febrero

-Pensión de abril: 27 de marzo

-Pensión de mayo: 29 de abril

-Pensión de junio: 29 de mayo

-Pensión de julio: 29 de junio

-Pensión de agosto: 30 de julio

-Pensión de septiembre: 28 de agosto

-Pensión de octubre: 30 de septiembre

-Pensión de noviembre: 29 de octubre

-Pensión de diciembre: 27 de noviembre.