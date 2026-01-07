¿Cuánto tiempo llevas en tu trabajo? ¿Sabías que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) te permite tramitar tu crédito sin tener que esperar tantos años? Aquí te contamos cuánto es el tiempo mínimo que debes tener en tu empleo para poder pedir un préstamo y así sacar una casa, construirla, remodelar o reparar tu actual hogar, o bien, pagar la hipoteca de tu casa. ¡Checa los detalles!

El Infonavit ha simplificado uno de los requisitos clave para que los trabajadores mexicanos puedan acceder a un crédito hipotecario. Si te preguntas cuánto tiempo mínimo debes llevar en tu empleo para solicitar un préstamo, la respuesta ahora es mucho más favorable para quienes recién inician su vida laboral.

Anteriormente, el instituto solicitaba un periodo de relación laboral más extenso para poder realizar la precalificación y el trámite de un crédito. Sin embargo, en un esfuerzo por facilitar el acceso a un hogar es que el requisito de continuidad laboral se ha reducido significativamente.

¿Cuánto tiempo tengo que trabajar para obtener un crédito Infonavit?

Para obtener un crédito Infonavit, el tiempo mínimo que debes llevar trabajando y cotizando es de seis meses (es decir, un semestre), siempre y cuando sea con el mismo patrón.

Pasos para solicitar un crédito Infonavit por primera vez

Paso 1 . Precalifícate y elige un crédito: consulta si ya puedes solicitar tu crédito en Mi Cuenta Infonavit, en la sección Tramitar mi crédito.

Paso 2 . Realiza el curso Saber + para decidir mejor.

Paso 3 . Solicita el avalúo: si compras con desarrollador, lo hará la constructora, pero si compras con un particular, pídelo en las unidades de evaluación autorizadas.

Paso 4 . Solicita tu crédito.

Paso 5 . Elige el notario público: si compras con desarrollador, él te ayudará con tu escrituración; si compras con un particular, elige al notario.

Paso 6 . Recibirás tu constancia de crédito.

¿Cuánto me puede prestar Infonavit?

El monto del crédito varía de acuerdo a tu edad y salario; por ejemplo, si ganas $12,000 pesos y tienes 35 años, el Infonavit te prestaría $636,299.36 pesos.