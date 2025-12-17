¿Sabías que puedes retirar tu ahorro del Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores)? Sí, el instituto explicó que los mexicanos tienen derecho a disponer de ese dinero cuando así lo requieran y dispongan, sin embargo, detalló que para que suceda esto deben cumplir con ciertos requisitos, el principal contar con un tipo de pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); aquí te decimos cuál.

Pocas personas saben que pueden disponer de sus fondos acumulados en su cuenta individual del Infonavit; los derechohabientes desconocen el proceso, cómo solicitar el trámite y que requisitos deben presentar para hacer factible ese retiro de ahorro.

Para aclarar la situación es que el instituto cuenta con toda la información sobre dicho proceso y, entre los pasos que destaca, es que únicamente pueden retirar su ahorro del Infonavit aquellos que cuenten con cierto tipo de pensiones.

¿Con cuáles pensiones IMSS puedes retirar tu ahorro Infonavit

Puedes retirar el ahorro que tienes en tu Subcuenta de Vivienda en el Infonavit si cuentas con una Resolución de Pensión emitida por el IMSS ya sea por vejez o cesantía en edad avanzada; por invalidez o incapacidad, total o parcial igual o mayor al 50%.

Requisitos para retirar el ahorro Infonavit con pensión IMSS

Entre los requisitos que piden las autoridades para retirar el ahorro Infonavit están:

Contar con resolución de pensión expedida por el IMSS .

. Estado de cuenta bancario a tu nombre con CLABE.

Número de Seguridad Social (NSS).

RFC

CURP.

Para conocer a detalle todos los requisitos, acércate a las oficinas del Infonavit, o bien, puedes comunicarte al Infonatel al número 55 9171 5050 (Ciudad de México) y al 800 008 3900 desde cualquier parte del país.

¿Qué es el ahorro de la Subcuenta de Vivienda?

El ahorro que tienes en tu Subcuenta de Vivienda es la suma de los recursos que fuiste recibiendo de las aportaciones de parte de tu(s) empleador(es), y se clasifican de acuerdo con la fecha en que los recibiste:

-Fondo de Ahorro 1972-1992 (Si entre mayo de 1972 y febrero de 1992 recibiste de tu empleador aportaciones por el 5% sobre tu salario diario integrado, cuentas con Fondo de Ahorro).

-Subcuenta de Vivienda 1992 (Si entre marzo de 1992 y junio de 1997 recibiste de tu empleador aportaciones por el 5% sobre tu salario diario integrado, cuentas con ahorro en tu Subcuenta de Vivienda)

-Subcuenta de Vivienda 1997 (Si de julio de 1997 a la fecha has recibido aportaciones de tu empleador por el 5% sobre tu salario diario integrado, cuentas con ahorro en tu Subcuenta de Vivienda 1997).

Toma en cuenta que dependiendo de las fechas en cotizaste para el IMSS y el Infonavit, puedes tener recursos en uno, dos o los tres conceptos. También, considera que la forma en que se te devolverán tus ahorros del Infonavit dependerán del régimen de Ley que te corresponda.