¿Necesitas una lanita extra? Aumentar la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo la Ley del 73 es posible y, de hecho, miles de trabajadores han mejorado el monto tras su jubilación.

La Ley del 73 es una de las más beneficiosas para los asegurados, ya que permite realizar cambios legales, sin costo alguno, para incrementar el monto de su pensión mensual hasta un 15 por ciento . Esto se hace a través de tres vías: por revisiones de salarios cotizados, Modalidad 40 y por asignaciones familiares.

¿Cómo aumentar la pensión por revisión de semanas y salarios cotizados?

La primera opción para subir el monto de tu pensión mensual del IMSS es revisar dos elementos importantes: tus semanas cotizadas y tu salario promedio.

Para poder jubilarte debes tener por lo menos 500 semanas cotizadas y el promedio del salario correspondiente a los últimos cinco años, es decir, 250 semanas.

Si en ese periodo reportas un salario más alto ante el IMSS, tu pensión puede aumentar de manera considerable.

Asimismo, si identificas errores en el registro de semanas cotizadas, en los salarios percibidos e incluso en el monto de la pensión recibida, es necesario solicitar una revisión ante el IMSS , para ello debes presentarte en la Unidad Médica Familiar que te corresponde con toda la información necesaria para solicitar una revisión, tales como recibos de nómina y el historial de semanas cotizadas que emite la misma institución.

Aumento de la pensión por la Modalidad 40. ¿Qué es y cómo funciona?

La Modalidad 40, también conocida como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, es otra estrategia ideal para incrementar las semanas cotizadas ante el IMSS. Esta opción permite a las personas que dejaron de cotizar o que son exempleados seguir realizando aportaciones por su cuenta.

Al incorporarse a esta modalidad, es posible optimizar el promedio salarial de las últimas 250 semanas , lo cual se traduce en la posibilidad de obtener una pensión con mayores ingresos al momento de la jubilación.

Aumento por Asignación familiar. ¿Cómo y cuánto sube la pensión del IMSS?

Los pensionados bajo Cesantía en edad avanzada o vejez pueden aumentar su pensión mensual del IMSS a través de la Asignación familiar.

Esta es otra opción legal y gratuita permite a los pensionados aumentar el monto de la pensión hasta un 15 por ciento debido a que se basa en el apoyo por carga familiar acreditada.

“Es el derecho a recibir, por cada carga familiar acreditada, una suma de dinero que varía de acuerdo con el sueldo del beneficiario con base en la Ley del Seguro social a los beneficiarios de pensionados por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada”, explica la institución.

Según destaca el IMSS, el aumento al pago convencional puede ser del 10 y del 15 por ciento , varía por cada carga familiar y va de la mano del sueldo del beneficiario.

De acuerdo con lo que establece la institución: “El pensionado recibirá una ayuda económica denominada Asignación familiar, por concepto de carga familiar respecto de los beneficiarios siguientes”: