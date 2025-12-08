El cometa 3I/ATLAS está a punto de tener su máximo acercamiento con la Tierra, un fenómeno llamado perigeo, el próximo 19 de diciembre de 2025 , y mientras esto ocurre, el visitante interestelar sigue siendo objeto de curiosidad dentro de la ciencia y de teorías conspirativas.

En un reciente blog, el experto de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, volvió a encender el debate sobre su origen y la razón por la que se encuentra dentro de nuestro Sistema Solar, proveniente de algún punto del universo profundo.

Mientras la NASA afirma que se trata simplemente de un cometa interestelar, el astrofísico y profesor de Harvard sigue cuestionando su origen, afirmando que se trata de una nave extraterrestre, controlada por tecnología más allá de la comprensión humana.

En una entrada previa a su blog, Loeb sugirió que durante miles de millones de años el Sistema Solar y la Tierra han estado expuestos a civilizaciones avanzadas de otros sistemas estelares, apuntando que no hay posibilidades de que estemos solos.

En torno a este contexto, Loeb ha planteado la posibilidad de que el cometa sea en realidad un visitante o un “jardinero” que viene a “sembrar vida” a propósito a la Tierra, como lo debieron hacer otros cuerpos celestes en la antigüedad.

Según cuestiona en su blog, el 3I/ATLAS es en realidad “¿un jardinero amigable o un asesino en serie?”. Esto es lo que dice acerca de su teoría y porque podría ser un “asesino”.

Loeb basa su polémica postura en la composición química detectada recientemente en el objeto interestelar. Según explicó, los datos obtenidos por el Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), ubicado en Chile, revelaron la presencia de dos compuestos químicos clave: metanol y cianuro de hidrógeno, dos sustancias con roles totalmente opuestos en la biología y la química del cosmos.

El científico destacó que el metanol mostró un comportamiento especialmente raro en las recientes investigaciones: aumentaba su producción en dirección al Sol, mientras que el cianuro de hidrógeno, un veneno químico, hacía justo lo contrario. Este desequilibrio, señaló Loeb, podría ser una señal de que 3I/ATLAS no es un simple cometa como los que ya conocemos, sino que su naturaleza va más allá de la comprensión humana y que podría ser más peligroso de lo que se cree.

Para Loeb, este contraste químico abre la puerta a interpretaciones inquietantes. Recordó que el metanol actúa como un mensajero biológico en plantas, desencadenando defensas naturales contra patógenos y regulando parte de su “sistema inmune”. Es decir, puede ser un ingrediente clave para la vida.

Por su parte, el cianuro de hidrógeno, en cambio, es un compuesto con doble filo. Aunque muchas plantas lo generan en pequeñas cantidades para funciones internas, en altas concentraciones se vuelve un veneno mortal. Y ese detalle es justo lo que llevó a Loeb a plantear su metáfora cósmica.

El experto explicó dos posibles escenarios sobre el cometa: o 3I/ATLAS transporta sustancias que favorecen la vida, o trae consigo componentes altamente tóxicos que podrían resultar peligrosos si se dispersaran en grandes cantidades en algún sistema estelar.

“En una cita a ciegas con un visitante interestelar, es prudente observar a la pareja y determinar si pudo haber sembrado la vida en la Tierra mediante la panspermia interestelar o si representa a un asesino en serie que esparce veneno”, apunta el experto.

Tras analizar las proporciones químicas detectadas, Loeb llegó a una conclusión: según el experto, la cantidad anómala de metanol frente al cianuro de hidrógeno indica que este objeto podría tener una “naturaleza favorable”, lo que lo convertiría más en un mensajero de vida que en una amenaza galáctica.

“La proporción anómalamente alta de producción de metanol a cianuro de hidrógeno por 3I/ATLAS sugiere una naturaleza amigable para este visitante interestelar”, agregó.

Aun así, el astrofísico insistió en que la humanidad debería estudiar con cautela cualquier objeto interestelar que ingrese al Sistema Solar como el 3I/ATLAS. Para él, no se trata de ciencia ficción, sino de prevención para entender qué trae consigo cada visitante y que podría ser crucial en el futuro para la humanidad.

Mientras tanto, la NASA prefiere mantener la calma y demeritar cualquier teoría conspirativa. La agencia espacial ha reiterado que las teorías de Loeb no forman parte de sus evaluaciones oficiales y que 3I/ATLAS no representa ningún riesgo para la Tierra debido a que es un simple cometa con comportamientos peculiares.

Avi Loeb, por su parte, seguirá cuestionando lo que otros expertos dentro de la ciencia evitan: ¿la Tierra está ante un “jardinero cósmico”, como lo llama metafóricamente, que esparce las semillas básicas que crean vida, o ante un visitante misterioso con una carga química menos amistosa, capaz de terminar con ella?

Lo cierto es que 3I/ATLAS se ha convertido en uno de los visitantes interestelares más intrigantes de la historia, y cada nuevo análisis sólo aumenta el misterio que lo rodea, en especial ahora que se acerca a la Tierra y muestra una trayectoria marcada hacia Júpiter antes de abandonar nuestro Sistema Solar.