El Gobierno de Canadá ha dejado claro que el futuro de la inmigración estará estrechamente ligado al dominio de un idioma: el francés.

Según lo anunciado en el Presupuesto 2025, Canadá busca enfocar la inmigración en áreas que generen el mayor impacto económico y social, y una de las prioridades es aumentar la inmigración francófona fuera de Quebec.

Esta estrategia no solo responde a las necesidades del mercado laboral, sino que también busca fortalecer a las comunidades francófonas y acadianas en todo el país.

“Al apoyar a estas comunidades francófonas y acadianas, afirmamos el futuro y la identidad única de Canadá, creando un país más fuerte e inclusivo”, declaró Lena Metlege Diab, Ministra de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía.

¿Por qué Canadá apuesta por la inmigración francófona?

El objetivo es cubrir necesidades laborales críticas, especialmente en sectores como salud, educación y primera infancia, y al mismo tiempo atraer talento bilingüe y francófono de todo el mundo. Estas acciones se alinean con el compromiso del gobierno de hacer que Canadá sea más atractivo para profesionales que puedan contribuir al crecimiento económico y a la diversidad cultural.

Metas concretas para los próximos años

Canadá se ha fijado objetivos ambiciosos para incrementar la presencia francófona fuera de Quebec. Según el plan de niveles 2026-2028:

2026: 9% de residentes permanentes francófonos (30,267 admisiones).

2027: 9,5% (31,825 admisiones).

2028: 10,5% (35,175 admisiones).

El compromiso a largo plazo es alcanzar el 12% en 2029, lo que representa un cambio histórico en la política migratoria canadiense.

Inversiones para impulsar la inmigración francófona

Para lograr estas metas, el gobierno anunció una inversión de 3.6 millones de dólares destinada a financiar cuatro nuevos proyectos bajo el Programa de Apoyo a la Inmigración Francófona:

Promoción y contratación internacional de talento francófono.

Apoyo a estudiantes internacionales en instituciones francófonas.

en instituciones francófonas. Fortalecimiento de la capacidad en atención médica en comunidades minoritarias.

Creación de redes y estrategias innovadoras para reducir barreras y facilitar la integración.

“Nuestro proyecto garantizará un diálogo continuo entre las instituciones miembros de la ACUFC, los proveedores de servicios comunitarios y otros actores clave en la inmigración francófona”, explicó Martin Normand, presidente y director ejecutivo de la Association des collèges et universités de la francophonie canadienne.

¿Qué significa esto para quienes quieren emigrar a Canadá?

Si tu objetivo es vivir en Canadá en los próximos años, aprender francés puede ser la clave para abrirte las puertas. El gobierno está priorizando perfiles francófonos y bilingües, lo que significa que dominar este idioma aumentará significativamente tus posibilidades de ser seleccionado en programas de residencia permanente.

Además, estas políticas no solo benefician a profesionales en sectores críticos, sino también a estudiantes internacionales que buscan integrarse en comunidades francófonas. Con inversiones en educación, salud y servicios comunitarios, Canadá está construyendo un entorno favorable para quienes hablan francés.

El francés será un factor decisivo en la inmigración canadiense. Con metas concretas, inversiones millonarias y programas diseñados para atraer talento francófono, aprender este idioma no solo te dará una ventaja competitiva, sino que también te permitirá formar parte de comunidades vibrantes y en crecimiento.