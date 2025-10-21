TE RECOMENDAMOS

La es uno de los objetivos más deseados por miles de personas que buscan establecerse en el país. Sin embargo, recientes reportes han revelado que algunos solicitantes podrían enfrentar , especialmente aquellos que aplican bajo criterios humanitarios.

¿Qué está pasando con los tiempos de espera?

La que “algunos candidatos a obtener la residencia permanente en Canadá están siendo notificados de que la resolución de sus casos se podría tardar hasta 50 años, según denunciaron este lunes medios canadienses”.

Por su parte, la radiotelevisión pública CBC señaló que familias que han solicitado laenfrentan tiempos de espera de 12 a 600 meses (es decir, de 1 a 50 años), según las nuevas normas del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía (IRCC).

¿Qué dice el Gobierno de Canadá?

De acuerdo con el sitio oficial del IRCC, las solicitudes por razones humanitarias y de compasión (Humanitarian and Compassionate Grounds, H&C) están destinadas a personas que no califican para otros, pero que enfrentan circunstancias excepcionales que justifican una exención de los requisitos habituales.

Requisitos para la residencia por vía humanitaria

Los factores que se consideran incluyen:

  • Establecimiento en Canadá (tiempo de residencia, empleo, vínculos comunitarios).
  • Intereses superiores de niños involucrados.
  • Dificultades extremas que enfrentaría el solicitante si fuera obligado a regresar a su país de origen.

¿Quién puede aplicar bajo esta categoría?

Según la Guía 5291 del IRCC, pueden aplicar personas que:

No pueden aplicar quienes:

  • Tienen una solicitud de refugio pendiente.
  • Han recibido una decisión negativa del IRB en los últimos 12 meses (salvo excepciones).
  • Son considerados “nacionales extranjeros designados” por haber ingresado irregularmente.

¿Qué alternativas existen para solicitar la residencia permanente?

Además de la vía humanitaria, como:

  • Express Entry (trabajadores calificados).
  • Programa de Nominación Provincial (PNP).
  • Patrocinio familiar.
  • Programas regionales y pilotos comunitarios.

Cada programa tiene requisitos específicos y tiempos de procesamiento distintos. Por ejemplo, el tiene un tiempo estándar de 6 meses, mientras que el PNP puede tardar entre 8 y 19 meses, dependiendo del tipo de solicitud.

La vía humanitaria para obtener la residencia permanente en Canadá sigue siendo una opción válida para quienes enfrentan circunstancias excepcionales. Sin embargo, los tiempos de espera actuales, que pueden extenderse por décadas, han generado preocupación.

