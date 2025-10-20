Solicitar la visa americana de turista B1/B2 implica varios pasos, y uno de los más importantes es el pago de la tarifa consular. Desde el 14 de julio de 2025, la Embajada de Estados Unidos en México implementó nuevas formas de pago, así como cambios en los costos de entrega del documento. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

¿Cuánto cuesta la visa de turista B1/B2?

Tarifa general: $185 dólares estadounidenses.

Tarifa reducida para menores de 15 años: $15 dólares, solo si se cumple con uno de estos requisitos:

El padre o tutor es mexicano y solicita una visa B1/B2 al mismo tiempo.

El padre o tutor es mexicano y ya cuenta con una visa B1/B2 válida por 10 años.

Si se paga la tarifa reducida de $15 dólares, la visa será válida por 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años, lo que ocurra primero. Si se paga la tarifa completa, la visa será válida por 10 años desde la fecha de emisión.

¿Cómo se realiza el pago de la visa americana de turista?

1. Crear una cuenta

Ingresa a https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv y crea una cuenta en el Servicio Oficial de Citas para Visas.

2. Seleccionar método de pago

Una vez dentro del sistema, sigue el flujo hasta llegar a la sección de “Pago”. Ahí podrás elegir entre dos opciones:

Pago en efectivo.

Transferencia electrónica interbancaria (SPEI).

3. Pago en efectivo

Descarga e imprime la hoja de “Pago en Efectivo”.

Acude a una sucursal de Scotiabank o BanBajío (Banco del Bajío).

Entrega el talón de pago al cajero y menciona que vas a pagar una solicitud de visa de Estados Unidos.

Guarda el recibo como comprobante.

4. Pago por transferencia SPEI

Al seleccionar esta opción, el sistema te proporcionará las instrucciones de transferencia.

Realiza el pago desde cualquier banco hacia BanBajío.

Esta opción es más rápida y evita filas.

Importante: Desde el 11 de julio de 2025, ya no se aceptan pagos en Banamex.

¿Cómo se paga la entrega de la visa?

Anteriormente, el costo de la visa incluía la entrega. Sin embargo, ahora se aplican cargos adicionales si deseas recibirla por paquetería:

Entrega en domicilio particular: $400 pesos mexicanos.

$400 pesos mexicanos. Entrega en sucursal DHL: $320 pesos mexicanos.

Entrega gratuita: Solo si recoges la visa en uno de los Centros de Atención al Solicitante (CAS) ubicados en:

Ciudad Juárez

Ciudad de México

Guadalajara

Hermosillo

Matamoros

Mérida

Monterrey

Nogales

Nuevo Laredo

Tijuana

Para solicitar la entrega por paquetería:

Entra a tu perfil en el sitio de citas.

Selecciona la opción “solicitud de entrega premium”.

Realiza el pago correspondiente en Scotiabank, BanBajío o mediante transferencia SPEI.

Confirmación del pago de la visa

Después de realizar el pago, recibirás un correo de donotreply@usvisa-info.com confirmando que tu pago fue aprobado. Este proceso puede tardar hasta dos días hábiles.