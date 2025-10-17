TE RECOMENDAMOS
Si eres ciudadano mexicano y estás tramitando la visa americana de turista B1/B2, es posible que, si tu solicitud es aprobada, recibas tu visa en uno de dos formatos:
Pegada en el pasaporte, como una visa tradicional.
Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), también conocida como visa láser.
Pero, ¿qué es exactamente esta tarjeta y qué beneficios ofrece? Aquí te lo explicamos.
¿Qué es la visa láser o Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC)?
La BCC es una tarjeta laminada del tamaño de una tarjeta de crédito que funciona como visa de turismo y como permiso de cruce terrestre para ciudadanos mexicanos. Contiene tus datos personales y tecnología avanzada que permite al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) verificar tu identidad y nacionalidad.
Tiene una vigencia de 10 años y, al igual que la visa tradicional, permite estancias de hasta 6 meses por entrada, o el tiempo que determine el oficial de CBP al ingresar.
¿Quién puede obtener la BCC?
La BCC solo se otorga a ciudadanos mexicanos que:
Hayan tramitado su visa con pasaporte mexicano vigente.
Hayan realizado el trámite en un consulado o en la Embajada de Estados Unidos en México.
¿Se puede viajar a Estados Unidos sólo con la BCC?
Sí, pero con condiciones específicas:
Según la CBP, puedes usar la BCC sin necesidad de presentar tu pasaporte si:
- Ingresas desde México por tierra, o por embarcaciones de recreo o ferris.
- Tu estancia no supera los 30 días.
- Te mantienes dentro de las zonas fronterizas permitidas.
Límites de distancia por estado:
- Texas y California: hasta 25 millas (40 km) desde la frontera.
- Nuevo México: hasta 55 millas o hasta la Interestatal 10.
- Arizona: hasta 75 millas (120 km).
En estos casos, no necesitas el Formulario I-94 ni presentar tu pasaporte.
No puedes usar solo la BCC si:
Viajas por avión: necesitas presentar tu pasaporte mexicano junto con la BCC.
Planeas ir más allá de las zonas fronterizas: deberás solicitar el Formulario I-94 y presentar tu pasaporte.
¿Se puede usar la BCC para viajar en avión?
Sí, pero no es suficiente por sí sola. Para viajar por aire a cualquier parte de Estados Unidos, debes presentar:
- Tu pasaporte mexicano vigente.
- Tu BCC, que funciona como visa B1/B2.
¿Cuánto cuesta la visa láser?
Costo de solicitud: $185 dólares.
- Entrega a domicilio: $400 pesos adicionales.
- Entrega en sucursal DHL: $320 pesos adicionales.
- Entrega en el CAS: sin costo extra.
¿Cómo se tramita la BCC?
Completa el formulario DS-160 en ceac.state.gov.
Regístrate en línea en ais.usvisa-info.com.
Realiza el pago en Scotiabank, BanBajío o vía SPEI.
Agenda tus citas en el CAS y en la Embajada o Consulado.
Elige el punto de entrega (CAS, DHL o domicilio).
Asiste al CAS y a la entrevista consular.
Recoge tu visa o espera a que llegue a tu domicilio.
La BCC es una herramienta útil para ciudadanos mexicanos que cruzan frecuentemente a Estados Unidos por tierra. Sin embargo, su uso está limitado a ciertas zonas y condiciones. Si planeas viajar más allá de las áreas fronterizas o por avión, deberás presentar tu pasaporte y cumplir con requisitos adicionales.
