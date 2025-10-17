Si eres ciudadano mexicano y estás tramitando la visa americana de turista B1/B2, es posible que, si tu solicitud es aprobada, recibas tu visa en uno de dos formatos:

Pegada en el pasaporte, como una visa tradicional.

Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), también conocida como visa láser.

Pero, ¿qué es exactamente esta tarjeta y qué beneficios ofrece? Aquí te lo explicamos.

¿Qué es la visa láser o Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC)?

La BCC es una tarjeta laminada del tamaño de una tarjeta de crédito que funciona como visa de turismo y como permiso de cruce terrestre para ciudadanos mexicanos. Contiene tus datos personales y tecnología avanzada que permite al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) verificar tu identidad y nacionalidad.

Tiene una vigencia de 10 años y, al igual que la visa tradicional, permite estancias de hasta 6 meses por entrada, o el tiempo que determine el oficial de CBP al ingresar.

¿Quién puede obtener la BCC?

La BCC solo se otorga a ciudadanos mexicanos que:

Hayan tramitado su visa con pasaporte mexicano vigente.

Hayan realizado el trámite en un consulado o en la Embajada de Estados Unidos en México.

¿Se puede viajar a Estados Unidos sólo con la BCC?

Sí, pero con condiciones específicas:

Según la CBP, puedes usar la BCC sin necesidad de presentar tu pasaporte si:

Ingresas desde México por tierra, o por embarcaciones de recreo o ferris.

Tu estancia no supera los 30 días.

Te mantienes dentro de las zonas fronterizas permitidas.

Límites de distancia por estado:

Texas y California: hasta 25 millas (40 km) desde la frontera.

hasta 25 millas (40 km) desde la frontera. Nuevo México: hasta 55 millas o hasta la Interestatal 10.

hasta 55 millas o hasta la Interestatal 10. Arizona: hasta 75 millas (120 km).

En estos casos, no necesitas el Formulario I-94 ni presentar tu pasaporte.

No puedes usar solo la BCC si:

Viajas por avión: necesitas presentar tu pasaporte mexicano junto con la BCC.

Planeas ir más allá de las zonas fronterizas: deberás solicitar el Formulario I-94 y presentar tu pasaporte.

¿Se puede usar la BCC para viajar en avión?

Sí, pero no es suficiente por sí sola. Para viajar por aire a cualquier parte de Estados Unidos, debes presentar:

Tu pasaporte mexicano vigente .

. Tu BCC, que funciona como visa B1/B2.

¿Cuánto cuesta la visa láser?

Costo de solicitud: $185 dólares.

Entrega a domicilio: $400 pesos adicionales.

Entrega en sucursal DHL: $320 pesos adicionales.

Entrega en el CAS: sin costo extra.

¿Cómo se tramita la BCC?

Completa el formulario DS-160 en ceac.state.gov.

Regístrate en línea en ais.usvisa-info.com.

Realiza el pago en Scotiabank, BanBajío o vía SPEI.

Agenda tus citas en el CAS y en la Embajada o Consulado.

Elige el punto de entrega (CAS, DHL o domicilio).

Asiste al CAS y a la entrevista consular.

Recoge tu visa o espera a que llegue a tu domicilio.

La BCC es una herramienta útil para ciudadanos mexicanos que cruzan frecuentemente a Estados Unidos por tierra. Sin embargo, su uso está limitado a ciertas zonas y condiciones. Si planeas viajar más allá de las áreas fronterizas o por avión, deberás presentar tu pasaporte y cumplir con requisitos adicionales.