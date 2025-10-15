TE RECOMENDAMOS
El Departamento de Estado de Estados Unidos desmintió la información difundida en redes sociales, especialmente en TikTok, donde circula un video que asegura que la Corte Suprema aprobó la residencia permanente a partir del 1 de octubre para todas las personas que tengan más de un año viviendo en el país, sin importar su estatus migratorio.
La dependencia estadounidense aclaró que esa información es completamente falsa y que no existe ninguna ley o fallo judicial que respalde tal afirmación.
“Es un rumor que solo expone a los migrantes a posibles estafas”, advirtió la institución en una publicación oficial.
El gobierno estadounidense recordó que los procesos de residencia permanente (Green Card) continúan bajo las leyes migratorias vigentes, y que cualquier modificación o programa nuevo se anunciaría exclusivamente a través de los canales oficiales del gobierno, como uscis.gov o state.gov.
El Departamento de Estado también pidió a los migrantes NO compartir ni creer en contenido viral sin verificar, ya que muchas veces estos mensajes buscan obtener dinero o datos personales de manera fraudulenta.