El Departamento de Estado de Estados Unidos desmintió la información difundida en redes sociales, especialmente en TikTok, donde circula un video que asegura que la Corte Suprema aprobó la residencia permanente a partir del 1 de octubre para todas las personas que tengan más de un año viviendo en el país, sin importar su estatus migratorio.

La dependencia estadounidense aclaró que esa información es completamente falsa y que no existe ninguna ley o fallo judicial que respalde tal afirmación.

TAMBIÉN LEE: ¡Prepárate! Requisitos para cruzar la frontera terrestre de Estados Unidos en diciembre

“Es un rumor que solo expone a los migrantes a posibles estafas”, advirtió la institución en una publicación oficial.

El gobierno estadounidense recordó que los procesos de residencia permanente ( Green Card) continúan bajo las leyes migratorias vigentes, y que cualquier modificación o programa nuevo se anunciaría exclusivamente a través de los canales oficiales del gobierno, como uscis.gov o state.gov .

El Departamento de Estado también pidió a los migrantes NO compartir ni creer en contenido viral sin verificar, ya que muchas veces estos mensajes buscan obtener dinero o datos personales de manera fraudulenta.