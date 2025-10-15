TE RECOMENDAMOS

Adiós a la visa H-1B de $100,000: Conoce la visa TN, tu pase como profesional mexicano a Estados Unidos

Adiós a la visa H-1B de $100,000: Conoce la visa TN, tu pase como profesional mexicano a Estados Unidos

¡Citas hasta 2027! Vuelven los retrasos en el trámite de visa americana de turista

¡Citas hasta 2027! Vuelven los retrasos en el trámite de visa americana de turista

¿Aumentó o no el costo de la visa americana en octubre? Esto se sabe hasta ahora

¿Aumentó o no el costo de la visa americana en octubre? Esto se sabe hasta ahora

Citas de emergencia para visa americana: ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo obtenerla?

Citas de emergencia para visa americana: ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo obtenerla?

El Departamento de Estado de Estados Unidos desmintió la información difundida en redes sociales, especialmente en TikTok, donde circula un video que asegura que la Corte Suprema aprobó la a partir del 1 de octubre para todas las personas que tengan más de un año viviendo en el país, sin importar su estatus migratorio.

La dependencia estadounidense aclaró que esa información es completamente falsa y que no existe ninguna ley o fallo judicial que respalde tal afirmación.

“Es un rumor que solo expone a los migrantes a posibles estafas”, advirtió la institución en una publicación oficial.

El gobierno estadounidense recordó que los procesos de residencia permanente ( continúan bajo las leyes migratorias vigentes, y que cualquier modificación o programa nuevo se anunciaría exclusivamente a través de los canales oficiales del gobierno, como uscis.gov o state.gov.

El Departamento de Estado también pidió a los migrantes NO compartir ni creer en contenido viral sin verificar, ya que muchas veces estos mensajes buscan obtener dinero o datos personales de manera fraudulenta.

Google News

TEMAS RELACIONADOS