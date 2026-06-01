Canadá dio un nuevo paso para facilitar los viajes internacionales al anunciar un cambio importante en sus políticas migratorias: algunos ciudadanos de Indonesia y Malasia ya no necesitarán tramitar una visa para ingresar al país. Sin embargo, esta medida no aplica para todos, ya que existen condiciones específicas que deben cumplirse.

La decisión fue anunciada por la ministra de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía (IRCC), Lena Metlege Diab, como parte de una estrategia para fortalecer las relaciones económicas y comerciales de Canadá con la región Indo-Pacífico.

¿Qué cambió exactamente?

Desde el 26 de mayo de 2026, los ciudadanos elegibles de Indonesia y Malasia pueden viajar a Canadá sin necesidad de solicitar una visa de visitante (TRV), siempre y cuando cumplan ciertos requisitos.

En lugar de la visa tradicional, podrán solicitar una Autorización Electrónica de Viaje (eTA), un trámite mucho más rápido, sencillo y económico.

Sin embargo, Canadá no eliminó completamente el requisito de visa para todos los ciudadanos de estos países. El beneficio solo aplica para quienes:

Hayan tenido una visa canadiense en los últimos 10 años, o: Cuenten actualmente con una visa válida de no inmigrante de Estados Unidos.

Además, la eTA solo es válida para viajes por vía aérea. Quienes planeen ingresar a Canadá por tierra o mar todavía deberán tramitar una visa tradicional.

¿Qué es una eTA y cómo funciona?

La eTA es un permiso digital emitido por el gobierno canadiense que permite a ciertos viajeros abordar un vuelo hacia Canadá sin necesidad de una visa.

Algunas características clave de la eTA:

Está vinculada electrónicamente al pasaporte del viajero.

Tiene una vigencia de hasta 5 años o hasta que expire el pasaporte.

Permite realizar estancias cortas (generalmente hasta 6 meses) por turismo, negocios o tránsito.

Se tramita completamente en línea y suele aprobarse en minutos.

Tiene un costo aproximado de 7 dólares canadienses.

Es importante destacar que la eTA no garantiza la entrada al país. La decisión final siempre la toma un oficial de servicios fronterizos al llegar a Canadá.

Requisitos para solicitar la eTA

De acuerdo con la información oficial del gobierno canadiense, los viajeros deben cumplir con ciertos requisitos básicos:

Contar con un pasaporte válido.

Tener una dirección de correo electrónico activa.

Disponer de una tarjeta para pagar la solicitud en línea.

Viajar por vía aérea hacia Canadá .

En el caso específico de Indonesia y Malasia, también deben demostrar su elegibilidad adicional, visa previa canadiense o visa vigente de Estados Unidos.

Este ajuste migratorio forma parte de una estrategia más amplia de Canadá para fortalecer su presencia en Asia. Indonesia y Malasia son socios clave en la región:

Indonesia es la mayor economía del sudeste asiático y uno de los principales socios comerciales de Canadá.

Malasia ha incrementado significativamente su comercio bilateral con Canadá en los últimos años.

Además, miles de viajeros de ambos países visitan Canadá cada año, lo que convierte a esta medida en un impulso potencial para el turismo y los negocios.

Lo que debes tener en cuenta

Aunque el anuncio puede parecer una eliminación general de la visa, en realidad se trata de un acceso facilitado para viajeros considerados de bajo riesgo migratorio, es decir, aquellos que ya han sido evaluados previamente por Canadá o Estados Unidos.

Quienes no cumplan con los requisitos seguirán necesitando una visa tradicional para ingresar al país.