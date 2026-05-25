Si estás planeando un viaje a Canadá como turista, es fundamental conocer cuánto tiempo puedes permanecer en el país para evitar inconvenientes migratorios. De acuerdo con el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC), la mayoría de los visitantes que ingresan con visa de turista o mediante una autorización electrónica de viaje (eTA) pueden quedarse hasta 6 meses. Sin embargo, este periodo no siempre es automático, ya que puede variar dependiendo de lo que determine el oficial de migración en tu ingreso.

Al llegar a Canadá, tu estancia estará regulada por la autorización que recibas en ese momento. Si tu pasaporte es sellado con una fecha específica, deberás respetarla estrictamente, incluso si es menor a seis meses. En algunos casos, los viajeros que ingresan mediante quioscos automatizados pueden no recibir un sello, pero eso no significa que puedan quedarse indefinidamente. En estos casos, el límite general sigue siendo de hasta 6 meses desde el día de entrada o hasta que expire el pasaporte, lo que ocurra primero.

Para quienes desean prolongar su estancia, existe la opción de solicitar una extensión, pero es importante hacerlo con anticipación. Las autoridades recomiendan presentar la solicitud al menos 30 días antes de que finalice el periodo autorizado. Este trámite implica notificar a los servicios fronterizos y justificar la necesidad de permanecer más tiempo en el país. Asimismo, se aconseja que tu pasaporte tenga una vigencia suficiente —idealmente mayor a seis meses— para evitar contratiempos durante el viaje.

¿Quiénes pueden viajar con eTA y quiénes necesitan visa?

En el caso de los ciudadanos mexicanos, las condiciones de ingreso dependen de ciertos requisitos específicos. Pueden viajar únicamente con eTA (sin tramitar visa canadiense) quienes:

Hayan tenido una visa canadiense en los últimos 10 años.

Posean actualmente una visa vigente de no inmigrante de Estados Unidos, como la B1/B2.

También quedan exentos quienes tengan un permiso vigente de estudio o trabajo en Canadá. Sin embargo, es importante considerar que la eTA solo es válida para viajes por vía aérea. Si el ingreso al país es por tierra o por barco, será obligatorio presentar una visa canadiense, incluso si se cuenta con una eTA.

Por otro lado, los mexicanos que no cumplen con estos requisitos deberán tramitar una visa de visitante antes de viajar. Este proceso suele tomar alrededor de 40 días, por lo que se recomienda planificar con suficiente tiempo, incluso si el viaje ya está pagado.

Estancias más largas: estudio o trabajo

Si tu intención es permanecer en Canadá más de seis meses por motivos distintos al turismo, como estudiar o trabajar, necesitarás tramitar un permiso específico. Al ser aprobado, este documento incluye automáticamente una visa de residente temporal, la cual te permitirá ingresar legalmente al país y cumplir con tus actividades durante el periodo autorizado.

Aunque el límite estándar es de seis meses, cada caso puede ser distinto dependiendo de las condiciones establecidas al ingreso. Por eso, lo más importante es revisar cuidadosamente la información que recibes al llegar a Canadá y planificar tu estancia conforme a ella. Cumplir con estas reglas no solo evitará sanciones, sino que también facilitará futuros viajes al país.