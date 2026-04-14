Trabajar legalmente en Canadá siendo mexicano es posible siempre que cuentes con el permiso de trabajo canadiense adecuado. Si planeas iniciar tu proceso en 2026 desde México, es fundamental seguir el procedimiento oficial establecido por Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) para evitar errores, retrasos o rechazos.

Aquí el paso a paso de cómo solicitar un permiso para trabajar en Canadá desde fuera del país, de acuerdo con la información más reciente del gobierno canadiense.

¿Quién necesita un permiso de trabajo para Canadá?

La mayoría de los ciudadanos extranjeros, incluidos los mexicanos, necesitan un permiso de trabajo para laborar legalmente en Canadá. Dependiendo de tu caso, puedes solicitar:

Permiso de trabajo específico por empleador, o

Permiso de trabajo abierto, que no está vinculado a un solo empleador

El tipo de permiso dependerá del empleo, del empleador y de tu situación personal o migratoria.

Paso 1: Verifica tu elegibilidad

Antes de iniciar la solicitud, debes confirmar que cumples con los requisitos para aplicar desde fuera de Canadá. IRCC recomienda revisar:

El tipo de trabajo que realizarás.

Si tu empleo requiere o no una Evaluación de Impacto en el Mercado Laboral (LMIA).

El tipo de permiso de trabajo al que puedes acceder.

Este paso inicial es clave para saber qué documentos y condiciones aplican a tu caso específico.

Paso 2: Reúne los documentos requeridos

Los documentos pueden variar según el tipo de permiso, pero generalmente necesitarás:

Pasaporte mexicano vigente.

Oferta de trabajo o contrato (si aplica).

Carta del empleador canadiense.

Resultados de la LMIA (si el empleo la requiere).

Pruebas de experiencia laboral o estudios.

Documentos de identidad y estado civil.

IRCC indica que todos los documentos deben coincidir exactamente con los datos del pasaporte y cumplir con las especificaciones del portal oficial.

Paso 3: Crea o inicia sesión en tu cuenta del IRCC

El trámite se realiza en línea. Deberás:

Crear una cuenta segura en el portal del IRCC.

Seleccionar la opción de solicitud de permiso de trabajo desde fuera de Canadá.

Completar los formularios electrónicos correspondientes.

Desde esta cuenta podrás cargar documentos, pagar tarifas y dar seguimiento a tu solicitud.

Paso 4: Sube documentos y paga las tarifas

Una vez completada la solicitud:

Subirás copias digitales de todos tus documentos.

Pagarás las tarifas oficiales del permiso de trabajo y, si corresponde, del permiso biométrico.

El sistema del IRCC te indicará exactamente qué pagos aplicar según tu situación.

Paso 5: Proporciona datos biométricos en México

La mayoría de los solicitantes deben acudir a un Centro de Recepción de Solicitudes de Visa (VAC) para:

Toma de huellas dactilares.

Fotografía digital.

IRCC te indicará cuándo y dónde acudir una vez enviada tu solicitud.

Paso 6: Espera la decisión y prepara tu entrada a Canadá

Tras enviar todo, puedes consultar el estado de tu trámite desde tu cuenta.

Si es aprobado, no recibirás el permiso físico aún, sino una carta de autorización.

El permiso de trabajo se emite al llegar a Canadá, cuando lo presentes al oficial de servicios fronterizos junto con tu documentación aprobada.

Paso 7: Qué hacer después de obtener tu permiso

Una vez en Canadá y con el permiso en mano, IRCC recomienda:

Solicitar tu Número de Seguro Social (SIN).

Contratar un seguro médico provincial o privado.

Verificar la fecha de vencimiento del permiso si planeas extenderlo.

Estos pasos son indispensables para trabajar legalmente y acceder a servicios básicos.