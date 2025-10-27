¿Últimamente has pensado en la posibilidad de trabajar en el extranjero? Eso ya es una realidad para los mexicanos gracias a una nueva vacante publicada por el Servicio Nacional del Empleo (SNE).

El SNE, organismo del Gobierno de México, ha publicado una atractiva oferta laboral en Canadá para el puesto de Supervisor Mecánico Agrícola, con un sueldo mensual de $80,000 pesos mensuales. Lo más sorprendente es que sólo se requiere contar con estudios de preparatoria para postularse.

¿En qué consiste el trabajo?

La vacante es para laborar en una granja canadiense, donde el Supervisor Mecánico Agrícola será responsable de operar, mantener y reparar maquinaria utilizada en labores agrícolas. También deberá administrar al personal jornalero, asegurando que se cumplan los estándares de seguridad, productividad y calidad.

Entre las funciones específicas se encuentran:

Desyerbar, podar y realizar trabajos de jardinería.

Supervisar y coordinar al equipo de trabajo.

Realizar mantenimiento y reparaciones menores en materiales, edificios y equipos.

Requisitos del puesto en Canadá

Escolaridad mínima: Preparatoria o vocacional (con diploma o certificado).

Experiencia: Mínimo 5 años como Supervisor Mecánico Agrícola.

Conocimientos técnicos: Reparación de tractores, camiones, montacargas, sistemas de riego, motores hidráulicos, soldadura, uso de soplete, entre otros.

Habilidades clave: Liderazgo, pensamiento crítico, proactividad, trabajo en equipo, planeación estratégica y tolerancia a la presión.

Idioma: No se requiere conocimiento de otro idioma.

Disponibilidad: Para viajar y trabajar de lunes a viernes, de 7:00 a 17:00 horas.

Beneficios que ofrece la empresa en Canadá

Seguro de gastos médicos mayores.

Transporte.

Seguridad social pública.

Contrato por tiempo determinado.

Esta vacante forma parte del programa Trabajo en el Extranjero, una iniciativa del SNE que conecta a ciudadanos mexicanos con oportunidades laborales en países como Canadá, Estados Unidos y Alemania.

Uno de los principales beneficios es que el SNE brinda acompañamiento durante todo el proceso de obtención del permiso de trabajo, facilitando así el camino hacia una experiencia laboral internacional.

¿Cómo postularse al trabajo en Canadá?

Las personas interesadas deben registrarse en el portal oficial del Servicio Nacional del Empleo (clic aquí) o acudir directamente a una de sus oficinas. El proceso de reclutamiento comenzó el 22 de octubre de 2025. La fecha límite para postularse es el 7 de noviembre de 2025.

Para consultar esta y otras vacantes en el extranjero, visita el sitio oficial: https://www.empleo.gob.mx/trabaja-en-el-extranjero