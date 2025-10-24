Aviso importante para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): algunos jubilados recibirán por adelantado su pago de noviembre, mientras que a otros se les retrasará el depósito. Checa a quiénes les pagarán primero y a quiénes después para que ajustes tus gastos y presupuesto.

Los pagos de las pensiones del IMSS y el ISSSTE están a punto de cerrarse ya que solamente quedan los depósitos de noviembre y diciembre, más el aguinaldo, para que se cumpla con el calendario establecido para este 2025. Las autoridades de ambos institutos de salud se encuentran preparando lo que será el penúltimo depósito.

Por eso, los encargados de dispersar esta remuneración hicieron un llamado a todos los pensionados, ya que, de acuerdo con el calendario, el pago podría caer antes de noviembre o algunos días después.

¿Cuántas personas recibirán su dinero en noviembre? Según datos del IMSS, harán llegar el pago a más de 4.8 millones de jubilados, mientras que en el ISSSTE lo recibirán alrededor de 1.3 millones de personas.

¿Qué pensionados reciben su pago de noviembre adelantado?

De acuerdo con los calendarios oficiales, lo beneficiarios de la pensión ISSSTE cobrarán el pago de noviembre el próximo jueves 30 de octubre. ¡Anota la fecha en tu calendario!

Fecha de pago de noviembre de la Pensión IMSS

Por su parte, el IMSS dio a conocer que sus pensionados tendrán que esperar unos días más para recibir su pago del siguiente mes, ya que se les depositará hasta el 3 de noviembre porque el 1 y 2 de noviembre caen en fin de semana.

¿El IMSS depositara las pensiones y los aguinaldos juntos el 3 de noviembre de 2025?

De momento, no hay información que confirme que el pago de la pensión de noviembre del IMSS se juntará con el depósito del aguinaldo para el lunes 3 de noviembre; lo que sí está confirmado es que el aguinaldo se paga en dicho mes, por lo que los jubilados deben estar al pendiente de su cuenta bancaria.

¿En cuántas partes se divide el pago del aguinaldo de la Pensión ISSSTE?

El pago del aguinaldo para pensionados del ISSSTE se divide en dos partes: la primera se entrega en la primera quincena de noviembre 2025, mientras que la segunda parte se paga en enero 2026.