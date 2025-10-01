¿Eres beneficiario de la Pensión Bienestar o estás a punto de cumplir la edad requerida para solicitar dicho apoyo económico? Entonces, toma en cuenta que para 2026 podrías recibir más dinero del que ya se entrega este año. Te contamos lo que se sabe sobre el aumento del apoyo para adultos mayores, así como el monto aproximado que podrían recibir y la edad mínima confirmada para registrarte.

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores es el programa social más popular de la actual administración de Claudia Sheinbaum; dicho apoyo económico a personas de la tercera edad es de lo más solicitados por la población ya que actualmente otorga un pago de $6,200 pesos.

Sin embargo, el monto podría cambiar para 2026, ya que se espera que las autoridades apliquen un aumento, con el cual los adultos mayores, tanto hombres como mujeres, cobren más dinero y así tengan la posibilidad de cubrir con mayor amplitud sus gastos y necesidades.

Los beneficiarios y futuros pensionados tienen la duda sobre si se aplicará un incremento para el siguiente año y, de ser así, a partir de cuándo podrían recibir en su tarjeta del Banco del Bienestar el nuevo monto; esto es lo que ha dicho las autoridades al respecto.

¿Pensión Bienestar para Adultos Mayores tendrá aumento en 2026?

Se prevé que la Pensión Bienestar para Adultos Mayores sí tenga un aumento para 2026, ya que en 2024 se anunció un incremento que sería válido en 2025, por lo que se espera que las autoridades continúen con esa medida. En su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se aumentaría “un poquito más de la inflación”, esto con el objetivo de que a los beneficiarios les rinda el dinero que se les entrega.

En el documento “100 pasos para la transformación”, el cual fue presentado por Claudia Sheinbaum en octubre del 2024, tiene considerados aumentos anuales del 2025 al 2030 para la Pensión Bienestar para Adultos Mayores. De acuerdo con el texto, el monto que se brinde nunca será inferior a la inflación del año en cuestión.

En cuanto a la aplicación del incremento a la pensión de Adultos Mayores, te sugerimos que esperes la confirmación por parte de las autoridades correspondientes.

Monto de aumento de Pensión Bienestar para Adultos Mayores 2026

Aún no hay un monto confirmado, aunque se prevé que el pago que se le dé a las personas de la tercera edad beneficiarias de esta pensión pase de $6,200 a $6,400 pesos para 2026.

¿Cuántos años tengo que tener para la Pensión Bienestar?

Para recibir la Pensión Bienestar los adultos mayores deben tener 65 años cumplidos al momento de su registro.

¿Cómo registrarse para la Pensión Bienestar Adultos Mayores?

Para solicitar este apoyo económico necesitas:

Tener 65 años.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio actual en la República Mexicana.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente (INE, INAPAM, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto (celular y de casa).