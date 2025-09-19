El fin de año está cerca y con éste llega uno de los pagos más esperados por los mexicanos: el aguinaldo. Los institutos encargados de entregar pensiones en el país, tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunciaron que algunos de sus jubilados recibirán por adelantado el depósito, por lo que les caerá muy pronto en sus cuentas bancarias. Aquí te contamos quienes serán los beneficiados, de cuanto será el monto y en qué fecha exacta lo tendrán para retirarlo. ¡Toma nota!

Los pensionados del IMSS y del ISSSTE reciben un pago mensual que se calcula de acuerdo con el régimen en el que estén dados de alta. Así como sus jubilados reciben una pensión de manera mensual, también tienen el derecho de cobrar el aguinaldo cada fin de año.

El aguinaldo es una remuneración anual, equivalente a un mínimo de 15 días de salario, el cual debe pagarse antes del 20 de diciembre. Dicho pago es un derecho laboral contemplado en la Ley Federal del Trabajo.

Pensionados y jubilados que reciben su aguinaldo 2025 por ADELANTADO

De acuerdo con el calendario oficial, el ISSSTE es el instituto que deposita por adelantado el pago de aguinaldo a sus pensionados. Dicho depósito lo realizará en la primera quincena de noviembre y corresponderá a la primera parte de dicha prestación, ya que la segunda parte del aguinaldo generalmente la deposita en enero del siguiente año, por lo que tendrían que esperar hasta el 2026.

¿Cuándo cae pago de aguinaldo para pensionados IMSS 2025?

El IMSS informa que el pago de aguinaldo se hace en noviembre para pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

También señala que para las pensiones de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente no reciben importe por este concepto.

Monto de aguinaldo para jubilados de la pensión IMSS 2025

De acuerdo con el IMSS, tienes derecho a recibir un aguinaldo anual que equivale a una mensualidad de la cuantía de tu pensión, es decir, sin considerar el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Monto de aguinaldo para jubilados de la pensión ISSSTE 2025

El monto del aguinaldo de la pensión ISSSTE dependerá del régimen bajo el que estés dado de alta.

¿Pensión Bienestar dará aguinaldo 2025?

Como en años anteriores, los encargados de la Pensión Bienestar no entregarán aguinaldo a sus beneficiarios, únicamente depositarán el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.