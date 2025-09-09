¿No estudias ni trabajas? Lo siguiente te puede interesar… El Gobierno Federal, a través de los Programas del Bienestar, otorga hasta 8 mil 480 pesos a todos aquellos jóvenes mexicanos que tienen conflictos para seguir estudiando y para ingresar al mercado laboral.

El apoyo se reparte a través de Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa social que ayuda a hombres y mujeres de entre 18 y 29 años con dicho apoyo económico, además de otras ayudas como vinculación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La Secretaría del Bienestar pronto abrirá la oportunidad para que miles de jóvenes sin trabajo ni escuela puedan acceder al programa; y es que el nuevo periodo de postulaciones se abrirá en octubre, según lo anunciado por el programa en su sitio web.

¿Qué es Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ayuda a jóvenes mexicanos de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan con un monto de 8 mil 480 pesos mensuales, el equivalente a un mes de salario mínimo, para que puedan sostenerse económicamente mientras acuden a una serie de capacitaciones para que puedan entrar al mercado laboral.

Además del apoyo económico, el programa da los siguientes beneficios, llamados “aprendices”:

Capacitaciones en centros de trabajo para que se preparen para el mundo laboral

Materiales e insumos gratis

Afiliación al seguro médico del IMSS, que durará hasta que terminen sus capacitaciones, que son 12 meses; los beneficiarios podrán atenderse por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo

Recibirán un documento de término que avale sus habilidades para trabajar

Recibirán un menú con opciones de trabajo que faciliten su incorporación al mercado laboral

¿Qué requisitos piden para registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro en octubre?

El próximo periodo de postulación ocurrirá en octubre, aunque todavía no hay fecha exacta. Según lo dicho por las autoridades ”Tras el cierre del periodo de agosto, los siguientes serán en octubre y diciembre”.

Para poder acceder al programa, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse a la actividad de capacitación.

Inscribirse en la Plataforma Digital del programa por cuenta propia o con asistencia de personal autorizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), proporcionando la información requerida en el formulario de registro.

Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando al momento del registro

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses de haber sido expedido

Fotografía con el rostro descubierto, sin ediciones, sosteniendo la ficha de registro proporcionada por el programa

Las personas extranjeras deberán presentar el documento oficial vigente que acredite su estancia legal en el país expedido por las autoridades migratorias correspondientes.

Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con las Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen como participante del Programa.





¿Dónde se puede hacer el registro?

Los aspirantes deben registrarse en el sitio web oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro ( https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx ), cabe destacar que el registro está abierto permanentemente, pero la postulación no.

Cuando haya postulaciones, los aspirantes deben acceder al sitio web para buscar y elegir el centro de trabajo y el plan de actividades y capacitación.

Si no tienes acceso a internet para hacer el trámite, puedes acudir a sus oficinas móviles que visitan periódicamente comunidades con poco acceso a internet y altos niveles de marginación.

¿Cómo ubicar las oficinas móviles de postulación?

Las oficinas o módulos móviles recorren todo el país, accediendo a zonas marginadas, sin acceso a internet, para ayudar a los jóvenes a hacer sus trámites de vinculación al programa.

Para ubicar una de estas oficinas móviles debes acceder a https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/oficinas-moviles/ . Ya dentro del sitio, deberás seleccionar tu ubicación en el mapa interactivo y revisar las fechas disponibles y horarios de atención; también podrás ver la dirección y teléfono de contacto, esto último en caso de que lo necesites.

El proceso para acceder a los centros de trabajo es el mismo al que se sigue con el registro en línea.

¿Cuándo pagan Jóvenes Construyendo el Futuro?

Una vez que los aspirantes son elegidos para ser beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, la Secretaría del Bienestar hace los depósitos, directamente a la Tarjeta del Bienestar, cada 28 del mes.

Los pagos se realizan durante un año, que es el tiempo que duran las capacitaciones, una vez que finalicen, el pago se suspende aunque los beneficiarios no encuentren trabajo.