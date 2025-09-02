¿Eres beneficiario de las Pensiones del Bienestar? ¡Hay buenas noticias para ti! Las autoridades de la Secretaría del Bienestar comenzaron a hacer las dispersiones de los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre.

¿Cuándo pagan las Pensiones del Bienestar en septiembre? ¿Quiénes podrán cobrar?

De acuerdo con un anuncio hecho por Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, los pagos de los programas sociales a continuación enlistados se harán entre el lunes 1 de septiembre y el jueves 25 del mismo mes.

Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores

Pensión para Personas con Discapacidad

Pensión Mujeres Bienestar

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras

Sigue leyendo para conocer más detalles del calendario oficial y de los montos que deberás recibir según el programa al que pertenezcas.

Calendario de pagos de las Pensiones Bienestar para septiembre

Como se mencionó, las dispersiones del pago de las Pensiones del Bienestar, promovidas por el Gobierno Federal, ya iniciaron y se harán directamente a las Tarjetas del Bienestar de los beneficiarios.

El pago de septiembre para todos los programas sociales ya mencionados se hará de acuerdo al siguiente calendario, emitido por las autoridades correspondientes, que funciona de acuerdo a la primera letra de su primer apellido:

A - Lunes 1

B - Martes 2

C - Miércoles 3 y Jueves 4

D, E, F - Viernes %

G - Lunes 8 y Martes 9

H, I, J, K - Miércoles 10

L - Jueves 11

M - Viernes 12 y Lunes 15

N, Ñ, O - Miércoles 17

P, Q - Jueves 18

R - Viernes 19 y Lunes 22

S - Martes 23

T, U, V - Miércoles 25

X, X, Y, Z - Jueves 25

¿Cuánto pagarán en septiembre las Pensiones del Bienestar?

Lo siguiente es lo que recibirás de acuerdo al Programa Bienestar al que estés inscrito para el bimestre septiembre-octubre de 2025:

Pensión de Personas Adultas Mayores - $6 mil 200

- $6 mil 200 Pensión de Personas con Discapacidad - $3 mil 200

- $3 mil 200 Pensión Mujeres Bienestar - $3 mil 000

- $3 mil 000 Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras - $1,650

¿Cuándo pagan las Pensiones del Bienestar a los nuevos beneficiarios?

De acuerdo con lo dicho por los Programas del Bienestar, las personas que podrán cobrar en septiembre son todas aquellas que ya habían estado inscritas y que han recibido sus pagos en bimestres anteriores.

¡Toma nota! Las personas que recientemente se registraron y fueron aceptados en cualquiera de estos programas todavía NO recibirán su pago debido a que su Tarjeta del Bienestar está en proceso a través del Banco del Bienestar.

Las autoridades de la secretaría anunciarán por sus canales oficiales cuándo podrán recoger su tarjeta y cuándo podrán cobrar su primer pago.