La Beca para el Bienestar Rita Cetina es uno de los apoyos sociales más importantes y característicos de la administración del Gobierno Federal de Claudia Sheinbaum durante este 2025, año en el que ha sido implementado en gran parte del país con éxito.

Tras el regreso a clases para el ciclo escolar 2025-2026, los pagos de este apoyo económico para los estudiantes de nivel básico de educación serán retomados luego de una suspensión de dos meses debido a las vacaciones de verano.

¿Habrá pago de la Beca Rita Cetina en septiembre? ¿Cuándo pagan?

Los miles de beneficiarios de la Beca Rita Cetina se preguntan “¿cuándo les llegará el pago a través de la Tarjeta del Bienestar?” ahora que iniciaron las clases y se vienen los gastos de útiles, uniformes, transporte y más.

Como tal, aún no hay un calendario oficial de pagos para el bimestre septiembre-octubre, que es el que corresponde, emitido por las autoridades correspondientes de las Becas Benito y la Secretaría del Bienestar.

Tomando como referencia el pago del año pasado, el depósito a estudiantes de secundaria, así como los nuevos vinculados de preescolar y primaria, ocurriría hasta inicios de octubre.

¿Cuánto paga la Beca Rita Cetina?

En los pagos convencionales que hace a los alumnos de secundaria, la Beca Rita Cetina paga 1900 pesos por familia más 700 pesos adicionales por alumno inscrito cada bimestre.

¿Cuándo habrá nuevos registros para la Beca Rita Cetina?

Julio León Trujillo, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar señaló que la plataforma de inscripciones se abrirá el 15 de septiembre de 2025 para estudiantes de preescolar y primaria y será la misma en que los beneficiarios de secundaria se inscribieron al inicio del programa.

“Vamos a incorporar a los de primaria y preescolar. En septiembre les voy a volver a abrir la plataforma y ahí les voy a poner un botón para agregar estudiantes de primaria y/o preescolar”, señaló el coordinador.

Una vez que los alumnos de primaria y preescolar se registren y sean aceptados en el programa, el pago de 1900 pesos por familia más 700 adicionales por alumno inscrito será depositado directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar de forma bimestral.

Requisitos para inscribirse a la Beca Rita Cetina