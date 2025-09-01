Mientras que el Día del Trabajo se celebra el 1° de mayo en muchos países, en Estados Unidos esta conmemoración tiene lugar el primer lunes de septiembre, y en 2025 cae este lunes 1° de septiembre.

Esta fecha, conocida como Labor Day, es mucho más que un día de descanso: representa un homenaje a las contribuciones de los trabajadores estadounidenses y a las luchas históricas que dieron forma a los derechos laborales actuales. Además, marca el cierre simbólico del verano y el inicio del ciclo escolar en gran parte del país.

¿Por qué se celebra el Labor Day en septiembre?

La elección de septiembre como mes para celebrar el Día del Trabajo en Estados Unidos tiene raíces históricas y políticas.

A finales del siglo XIX, el país vivía una intensa transformación industrial, con condiciones laborales precarias que afectaban a millones de trabajadores. En ese contexto, surgieron movimientos sindicales que exigían jornadas laborales más justas, mejores salarios y condiciones dignas.

Fue en 1894 cuando el Congreso estadounidense, bajo la presidencia de Grover Cleveland, aprobó una ley que establecía el primer lunes de septiembre como feriado nacional para honrar a los trabajadores.

La fecha fue elegida estratégicamente para evitar su asociación con el movimiento socialista internacional que promovía el 1° de mayo como Día del Trabajo. Así, el Labor Day se convirtió en una celebración propia, con un enfoque más patriótico y menos ideológico, centrado en reconocer el esfuerzo de los trabajadores que impulsan la economía del país.

El origen del Labor Day: ¿McGuire o Maguire?

El origen del Labor Day tiene dos versiones principales. Una de ellas atribuye la idea a Peter J. McGuire, secretario general de la Hermandad de Carpinteros y cofundador de la Federación Estadounidense del Trabajo. En 1882, McGuire propuso establecer un “feriado general para las clases trabajadoras” como reconocimiento a quienes, con esfuerzo físico y dedicación, habían construido la grandeza de Estados Unidos.

La otra versión señala a Matthew Maguire, maquinista y secretario de la Central Labor Union en Nueva York, como el verdadero impulsor de la festividad. Investigaciones recientes respaldan esta teoría, indicando que Maguire propuso el feriado en 1882 mientras ocupaba ese cargo. Curiosamente, tanto McGuire como Maguire participaron en el primer desfile del Día del Trabajo, celebrado el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York, donde más de 25,000 trabajadores marcharon por las calles de Manhattan en una jornada que incluyó discursos, picnics, puros y cerveza.

Labor Day hoy: descanso, derechos y celebración

Desde su oficialización en 1894, el Labor Day se ha convertido en una fecha emblemática en Estados Unidos. Además de rendir homenaje a los trabajadores, es un día de descanso obligatorio para empleados y estudiantes, según la Ley Federal del Trabajo.

La Oficina de Administración de Personal (OPM) establece que los trabajadores deben recibir su salario completo aunque no laboren ese día, y quienes sí trabajen deben recibir el doble de su tarifa diaria.

Más allá del marco histórico, el Labor Day también marca el fin del verano. Es común que las familias aprovechen el fin de semana largo para realizar viajes, reuniones al aire libre y compras, ya que muchas tiendas ofrecen descuentos especiales.

En ciudades como Nueva York, Chicago o Los Ángeles, se organizan desfiles, conciertos y eventos comunitarios que celebran la diversidad y el espíritu trabajador del país.