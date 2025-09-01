¿Estás pensando en viajar a Estados Unidos como turista y planeas iniciar tu trámite de visa en septiembre de 2025? Es importante que sepas que el proceso puede tomar varios meses, especialmente si es tu primera vez solicitando la visa. A continuación, te explicamos qué puedes esperar en cuanto a fechas de cita y requisitos.

¿Cuándo me darán cita si empiezo en septiembre de 2025?

Según los Servicios Oficiales de Información y Citas de Visa de Estados Unidos, las fechas disponibles para entrevistas consulares de primera vez —para quienes inicien el trámite en noviembre de 2025— varían dependiendo del consulado.

Si tú comienzas en septiembre, es probable que te asignen una cita en una fecha similar o ligeramente anterior a las siguientes:

Ciudad Juárez : 29 de enero de 2026

: 29 de enero de 2026 Guadalajara : 9 de julio de 2026

: 9 de julio de 2026 Hermosillo : 7 de abril de 2026

: 7 de abril de 2026 Matamoros : 4 de mayo de 2026

: 4 de mayo de 2026 Mérida : 9 de abril de 2026

: 9 de abril de 2026 Ciudad de México : 4 de junio de 2026

: 4 de junio de 2026 Monterrey : 23 de julio de 2026

: 23 de julio de 2026 Nogales : 18 de diciembre de 2025

: 18 de diciembre de 2025 Nuevo Laredo : 9 de abril de 2026

: 9 de abril de 2026 Tijuana: 9 de abril de 2026

Como puedes ver, el tiempo de espera puede ir desde tres hasta diez meses, dependiendo del consulado que elijas. Nogales, por ejemplo, tiene una de las fechas más cercanas, mientras que Guadalajara y Monterrey presentan los tiempos más largos.

Requisitos para tramitar la visa americana por primera vez

Si es tu primera vez solicitando la visa de turista (B1/B2), estos son los pasos y documentos que necesitas:

1. Pasaporte mexicano vigente

Antes de iniciar cualquier trámite, asegúrate de tener tu pasaporte vigente. Lo necesitarás para llenar el formulario DS-160 y presentarlo tanto en el CAS como en la entrevista consular.

2. Formulario DS-160 y pago

Debes completar el formulario DS-160 en ceac.state.gov/genniv y pagar la tarifa de $185 USD. Al finalizar, recibirás un código de barras que te permitirá seguir el estado de tu solicitud.

3. Cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante)

Agenda tu cita en ais.usvisa-info.com para que te tomen la fotografía y los datos biométricos. Lleva contigo:

Pasaporte vigente

Página de confirmación del DS-160

Hoja de confirmación de la cita impresa

4. Entrevista consular

El día de tu entrevista, presenta:

Pasaporte vigente

Confirmación impresa del DS-160

Comprobante de pago

Confirmación de la cita

No se permite ingresar con dispositivos electrónicos, así que planea tu visita con anticipación.

5. Demostrar lazos con México

Durante la entrevista, deberás convencer al oficial consular de que regresarás a México después de tu viaje. Esto se evalúa bajo la Sección 214(b) del INA. Puedes presentar pruebas como:

Empleo estable

Estudios en curso

Familiares en México

¿Cuánto tiempo es válida la visa?

Las visas ya no son “permanentes” ni “indefinidas”. Actualmente, la mayoría se otorgan con una validez de hasta 10 años, aunque el oficial consular puede reducirla a menos tiempo según tu perfil. Recuerda que la validez de la visa no determina cuánto tiempo puedes quedarte en Estados Unidos; eso lo decide el oficial de inmigración al momento de tu entrada.