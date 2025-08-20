Una tormenta sorprendió esta mañana a los habitantes de Guadalajara, Jalisco, ya que no sólo provocó caos vial también inundaciones en avenidas principales dejando a autos y al transporte público varados.

Pese a los problemas que las intensas lluvias representaron para los conductores, comerciantes y familias, algunos jóvenes se lo tomaron con calma.

En el Mercado de Abastos fue captado el momento en que un grupo de trabajadores realizaron una competencia de "clavados olímpicos" aprovechando la cantidad de agua que se había concentrado en el estacionamiento del lugar.

Entre gritos de "¡Otro, otro, otro!", risas y a lado de autos varados, los trabajadores que vestían short y playera presumieron sus más sofisticadas vueltas en el aire y como si fuera un concurso, los jóvenes se mostraron contentos de mostrar sus habilidades.

"Mercado de Abastos":

"Mercado de Abastos":

Por la competencia de clavado en el mercado de abastos en Guadalajara luego de las inundaciones.

En contraste, de acuerdo con otros reportes en redes sociales, las inundaciones también se reportaron en inmediaciones de la Plaza del Sol, Glorieta Los Arcos, sobre avenida Niños Héroes y frente a la rectoría de la Universidad de Guadalajara.

Varios videos muestran que la fuerza del agua convirtió en ríos las calles, donde decenas de vehículos fueron arrastrados por la corriente, provocando que la gente buscara donde resguardarse.

Aunque en otros se muestra como un hombre cayó al agua y fue llevado calle abajo por el agua en inmediaciones del Mercado de Abastos.

De acuerdo con el reporte matutino de Protección Civil de Jalisco en la región centro del estado, en Zapopan se detectó "lluvia muy fuerte", en San Pedro Tlaquepaque lluvia fuerte, y en Tlajomulco Zúñiga moderada.

Aunque durante la mañana la lluvia fue cayendo por zonas, las autoridades estatales advirtieron que: "Los modelos de pronóstico sugieren un incremento en la probabilidad de lluvias nuevamente hacia avanzada la tarde y primeras horas noche".

Hasta el momento, no se ha dado a conocer más datos sobre los daños provocados por las inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara.