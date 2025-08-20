La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó este martes sobre la muerte de un motociclista de 21 años de edad luego de tener un altercado con un policía, quien le disparó en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

En un comunicado, las autoridades informaron que el oficial implicado fue detenido y puesto ante el agente del Ministerio Público.

El incidente ocurrió luego de que elementos de la SSC detuvieran en un punto de revisión a dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta, la cual según medios locales circulaba sin placas.

Durante la revisión los sujetos, que presuntamente eran padre e hijo, se "tornaron agresivos y se enfrascaron en una riña con los uniformados", en la que llegaron hasta los golpes.

De acuerdo con los videos difundidos por el periodista Carlos Jiménez, el altercado ocurrió en la avenida Galindo y Villa, en ellos se ve a los policías golpeándose con los sujetos, cada uno por su lado mientras continuaba la circulación en la zona.

En una de las imágenes se muestra a la víctima que vestía de color beige golpear y tirar al piso al uniformado para luego patearlo a sobre la avenida.

PADRE e HIJO PELEAN con POLICÍAS… y ACABA HIJO MUERTO

Cristopher y Dionisio Huerta.

Andaban en moto sin placas por @A_VCarranza

2 agentes de @SSC_CDMX buscaron detenerlos, pero así se agarraron a golpes.

Un agente disparó para alejarlos, pero le dio.@FiscaliaCDMX los indaga pic.twitter.com/rvHe2FMuey — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 20, 2025

Luego el joven se gira dejando al policía en la calle, dados pasos y enseguida se escucha un disparo. El motociclista cae.

Los otros involucrados dejan de golpearse, la gente que estaba al rededor se acerca para ver el incidente mientras que, al percatarse del lesionado, le gritan al policía.

Los elementos de la SSC llamaron al servicio de emergencias, el cual trasladó al hombre de 21 años en una ambulancia a un hospital en donde se reportó su fallecimiento.

Tras este hecho, el titular de la SSC, Pablo Vásquez, emitió un mensaje en redes sociales lamentando la muerte del motociclista y confirmando la detención del policía involucrado.

"Los familiares y acompañantes fueron orientados para rendir su testimonio y dar seguimiento a las indagatorias", precisó.