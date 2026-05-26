¿Sabías que Aracely Arámbula y Eduardo Verástegui fueron novios? Hace muchos años ambos famosos fueron pareja y su romance habría terminado por la “culpa” de otra celebridad: Ricky Martin; se dieron a conocer detalles que señalan directamente al cantante puertorriqueño como el causante de su ruptura: “Me cambió por Ricky Martin”, habrían sido las palabras de "La Chule”.

Además de Luis Miguel, Aracely Arámbula ha tenido varias parejas famosas con las que ha protagonizado sonados romances: por ejemplo con Arturo Carmona o con Fernando Colunga (relación que nunca se confirmó totalmente, pero que según allegados sí salieron durante un tiempo).

Una de sus relaciones más recordadas fue la que sostuvo con Eduardo Verástegui, a finales de los 90. Los actores se conocieron y se enamoraron durante las grabaciones de la exitosa telenovela Soñadoras, donde compartieron créditos y vivieron un romance de juventud que, aunque breve, fue muy sonado en su momento. Aunque fue corta su relación, sí fueron muy asediados y, con el paso de tiempo, se han ido revelando detalles del tiempo que compartieron juntos.

La periodista Ana María Alvarado contó los detalles de lo que habría sido la razón por la que Verástegui y Arámbula terminaron: durante el programa Sale el Sol aseguró que la información la supo directamente de Aracely, a quien se encontró en un concierto de Ricky Martin y le contó por qué habían cortado.

“Estábamos viendo un concierto de Ricky Martin, estábamos Fabián Lavalle, Aracely Arámbula y una servidora y dijo ‘Verástegui me cambió por Ricky Martin’”, señaló Alvarado, al momento que indicó que eran otros tiempos y que entonces no se hablaba de temas LGBT+.

Ana María Alvarado cuenta que Aracely Arámbula le reveló que Eduardo Verastegui la cambió por Ricky Martín. pic.twitter.com/M9aZNLRhVC — Armando Bochinche (@AR_Bochinche) May 26, 2026

Del mismo modo, criticó la postura que actualmente tiene Eduardo Verástegui contra la comunidad LGBT+, a la cual ha llegado a insultar de manera pública. “Él la juzga horrible”, enfatizó.

Esta información no ha sido confirmada ni por Verástegui, Arámbula y Martin, sin embargo, la información despertó varios rumores y especulaciones sobre la orientación sexual de Eduardo.