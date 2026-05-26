Anastasia Karanikolaou conquistó a sus seguidores al compartir un GRWM que no pasó desapercibido. La influencer mostró que es embajadora de Victoria’s Secret al promocionar su lencería en un look.

En el video, Anastasia comenzó luciendo un conjunto de lencería negro de la reconocida firma, destacando su figura con las prendas. Sobre este conjunto, sumó una camisa blanca ligeramente abierta que aportaba un aire relajado, logrando un contraste perfecto entre lo íntimo y lo urbano.

Para completar el outfit, apostó por una falda de cuero que acentuaba su silueta y unas llamativas botas en tono rosa con textura tipo piel de serpiente. Esta combinación de piezas elevó su look a otro nivel.

Como era de esperarse, sus seguidores no tardaron en reaccionar, llenando la publicación con decenas de comentarios que elogiaban su belleza y estilo. Anastasia reafirma así su lugar como referente de moda, capaz de transformar prendas básicas en un estilismo impactante.

Anastasia Karanikolaou saltó a la fama en redes sociales por ser la amiga de Kylie Jenner. Han mantenido su amistad durante más de una década. Según el tabloide Daily Mail, se conocieron en una tienda Barnes & Noble en Calabasas, California, cuando ambas tenían 13 años y estaban en la escuela secundaria.

Kylie Jenner describió a Karanikolaou como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".

Ahora reflexiona un poco antes de hacerse algo, pero señala que hay un gran estigma en torno a la cirugía plástica. “Tanto si dices que te la has hecho como si no, la gente encontrará la manera de decir algo al respecto y convertirlo en algo negativo. Nadie tiene por qué decirle nada a nadie si no quiere hacerlo”, sentenció.