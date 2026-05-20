Kylie Jenner rompió el internet con una reciente publicación etiquetada en sus redes sociales, en la que aparece haciendo alarde de su figura de ensueño, remarcada con un vestido blanco de látex.

A través de su cuenta de Instagram, la celebridad multimillonaria se dejó ver ataviada con un conjunto blanco, diseñado con atrevido escote en forma de W, que cubrió lo necesario en su pecho, ajuste en la cintura y finos tirantes. Le sumó una falda del mismo material y color que delineó sus trabajadas curvas.

Destacó su belleza sin igual con maquillaje en tonalidades nude, además de una base clara, ligeras sombras en sus párpados y gloss de su marca de maquillaje que recién lanzó a la venta. Por su parte, lució su cabellera negra alborotada con mechones voluminosos.

Las fotografías pertenecen a una sesión fotográfica que realizó para su firma de moda Khy, en la que vende ropa femenina con estilo vanguardista y futurista.

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Otro conjunto que formó parte de dicha sesión fotográfica fue un vestido de látex negro con falda lápiz y top ajustado; le sumó zapatillas de tacón de aguja y piezas de joyería de lujo.

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Kylie Jenner y Timothée Chalamet volvieron a encender las redes sociales tras ser vistos compartiendo un coche con Kendall Jenner y el actor Jacob Elordi después de una fiesta en Los Ángeles. La aparición conjunta aumentó los rumores sobre el presunto romance entre Kendall y la estrella de Euphoria.

Según una fuente citada por People, las parejas tienen una gran conexión y disfrutan pasar tiempo juntas debido a que comparten estilos de vida y personalidades similares.

Además, Timothée y Jacob ya mantenían una amistad desde antes con el resto de la familia, especialmente tras coincidir durante la temporada de premios y moverse dentro de los mismos círculos de Hollywood.

De acuerdo con el insider, tanto Chalamet como Elordi tienen una relación relajada con la fama y prefieren mantenerse lejos de los reflectores cuando pueden. Incluso aseguran que Timothée Chalamet está feliz de que Kendall pase tiempo con Jacob, ya que ambos actores se tienen “mucho respeto mutuo”.