La polémica que protagoniza con José Manuel Figueroa parece no tener fin; en medio de su batalla legal, por demandas por daño moral y violencia familiar y mediática, hechas por el cantante en su contra, Imelda Tuñón recordó todas las demandas que tiene el hijo mayor de Joan Sebastian por presunta violencia hacia las mujeres.

En un reciente encuentro que tuvo con la prensa mexicana para promocionar su nueva etapa musical e incursión al género regional mexicano, Tuñón apuntó que no tiene miedo de lo que sigue en su conflicto legal o de las posibles consecuencias del proceso, incluida la encarcelación, ya que está dejando todo en manos de sus abogados.

“Estoy tranquila porque estoy permitiendo que mis abogados y que la gente que sí sabe del tema lleve estos temas. Nada más voy a dejar una cosa en claro: el daño moral no da la cárcel. Fuera de eso, no tengo nada más que decir, él lo dijo y voy a respetar su deseo”, apuntó.

Cuando se le mencionó que la demanda también incluye violencia familiar y mediática, Imelda evitó hablar del tema, señalando que no podía explicar lo que ocurre en torno a estas acusaciones “para no interrumpir el proceso que se está llevando”.

Aunado a esto, recordó que José Manuel Figueroa ya tiene varias acusaciones por violencia hacia las mujeres, por lo que ha obtenido protección durante el proceso: “Sí tengo protección porque tiene bastantes demandas en contra por violencia hacia las mujeres”.

La cantante y actriz está intentando limpiar su imagen luego de las múltiples polémicas que ha protagonizado desde hace casi dos años, entre peleas mediáticas con Maribel Guardia por la custodia del pequeño José Julián Figueroa y acusaciones en contra de José Manuel por presuntamente haber abusado de Julián Figueroa cuando era un niño.

Según le dijo a la prensa, le está dando un giro a su carrera profesional, lejos de su vida personal: “Estoy retomando mi carrera, estoy dando un giro, estoy viendo para dónde voy, siempre he sido pop, entonces ahorita estoy cambiando a otro genero”.

Cabe recordar que desde hace unos meses Imelda ha estado en el ojo del huracán tras afirmar que José Manuel abusó sexualmente de Julián, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, cuando era menor de edad; después de esto, José Manuel respondió con demandas en su contra, alegando que las acusaciones son falsas y que por ellas le han cancelado trabajos y contratos profesionales, y además fue afectada su reputación.

En recientes declaraciones, José Manuel la señaló de “loca y estúpida” y dijo que Imelda destruyó “la poca ilusión de ver en los ojos de mi sobrino a Julián (...) No tengo otras palabras para la ignorancia, lo estúpida y lo loca que está”.

Asimismo, amenazó con poner todos sus esfuerzos “por atacar al máximo” a la cantante porque está “ofendido y lastimado” con las acusaciones hechas por Tuñón y por alejarlo de su sobrino José Julián.