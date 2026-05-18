Shakira ha sido el tema de conversación en los últimos días luego de que se hiciera viral su reacción ante el presentador Clovis Nienow durante una entrevista en torno al Mundial de la FIFA 2026 y su interpretación de la canción oficial Dai Dai.

La interacción de ambas celebridades se hizo viral en cuestión de minutos luego de que se compartiera la entrevista, esto debido a la evidente química que mostraron frente a las cámaras y a la impresión que tuvo la colombiana ante el encanto y atractivo del presentador.

Según se ha mencionado, la cantante quedó flechada por Clovis, de 33 años y no se molestó en ocultarlo; en el video se aprecia que lo ve por primera vez y se muerde el labio, después evita sostenerle la mirada por supuestos “nervios”.

Clovis Nienow responde a coqueteo de Shakira: “Me atrapó, es una mujer hermosa”

En el reciente episodio de Hoy Día, programa en el que trabaja, Clovis habló sobre la entrevista que le dio Shakira y el momento viral entre ambos, con la que los fanáticos aseguraron que hubo una chispa especial y una química innegable.

Según comentó el presentador y modelo, fue inevitable no admirar a Shakira “por su belleza, por su trayectoria” y por ser “una gran mujer”. Además, destacó el gesto de la cantante de dirigir las ganancias de Dai Dai en pro de la niñez a través de Global Citizen y la FIFA.

Y agregó: “Es una mujer encantadora, una mujer bella. Lo que más me atrapó de ella fue esa energía tan bonita con la que me recibió (...) algo que no había vivido con otra persona porque es una persona con gran corazón”.

Asimismo, señaló que tiene la esperanza de que en un futuro la celebridad colombiana le conceda una entrevista más amplia sobre su carrera y proyectos musicales como su residencia en Madrid.

Hasta el momento Shakira no se ha pronunciado al respecto y sólo ha utilizado sus redes sociales para promover la canción y su próximo video musical, en donde muestra a varias de las más grandes figuras del futbol, incluido Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Maradona y Pelé.

Lo que ha llamado la atención del teaser de su video es que no muestra a su expareja y padre de sus hijos Gerard Piqué, a quien conoció en el Mundial de Sudáfrica.

¿Quién es Clovis Nienow, el hombre que flechó a Shakira?

Clovis Nienow es un presentador, modelo y actor mexicano, oriundo de León, Guanajuato, nacido el 19 de junio de 1993 .

Actualmente está haciendo su carrera en la televisión estadounidense a través del programa Hoy Día de Telemundo, aunque también ha estado involucrado en programas y realities como Jugando con Fuego Latino y La Casa de los Famosos 4; de hecho durante este último programa inició un breve romance con la modelo venezolana Aleska Génesis.