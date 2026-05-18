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Estados Unidos ha aumentado los requisitos para los trabajadores extranjeros que buscan empleo como conductores de vehículos comerciales (CMV), estableciendo un mayor control sobre el dominio del idioma inglés.
Esta medida impacta directamente en los procesos de contratación y certificación laboral, tanto para empleados como para empleadores.
Nuevas reglas en la contratación
Cuando una empresa solicita una certificación laboral —temporal o permanente— para contratar a un trabajador extranjero que operará un vehículo comercial, debe cumplir con las normas federales del Departamento de Transporte y la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes.
El gobierno de Trump argumenta que "estas regulaciones buscan garantizar que todos los conductores estén debidamente capacitados y cumplan con estándares de seguridad".
Entre los requisitos básicos para operar un CMV se incluyen:
- Tener al menos 21 años.
- Contar con experiencia o capacitación adecuada.
- Estar físicamente apto.
- Poseer una licencia de conducir comercial (CDL) válida.
- No estar descalificado para conducir.
- Aprobar una prueba práctica.
El inglés, ahora más importante que nunca
Uno de los cambios más relevantes es el endurecimiento del requisito del idioma inglés. La ley ya exigía que los conductores pudieran leer y hablar inglés, pero ahora este punto se supervisa con mayor rigor.
Los conductores deben demostrar que pueden:
- Comunicarse con el público
- Entender señales de tránsito en inglés
- Responder a autoridades durante inspecciones
- Completar reportes y registros
Además, ya no se permite el uso de intérpretes, aplicaciones o herramientas de traducción durante las evaluaciones, lo que obliga a demostrar el dominio del idioma de forma directa.
Impacto de la orden ejecutiva
Este endurecimiento se deriva de una orden ejecutiva emitida en abril de 2025, que eliminó políticas más flexibles adoptadas en años anteriores. Como consecuencia, un conductor que no cumpla con el requisito de inglés puede ser sancionado e incluso quedar fuera de servicio, lo que le impediría seguir operando.
Solo existe una excepción limitada para conductores en zonas fronterizas, quienes pueden evitar la suspensión inmediata, aunque no las sanciones.
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Obligaciones para los empleadores
A partir de junio de 2026, los empleadores están obligados a incluir de manera explícita un estándar de dominio del inglés en sus ofertas de trabajo y solicitudes de certificación laboral. Este debe alinearse con las regulaciones federales.
Si no lo hacen:
- La solicitud puede ser considerada incompleta
- Podría recibir observaciones o ser rechazada
- Incluso puede ser denegada definitivamente
La Oficina de Certificación de Mano de Obra Extranjera (OFLC) será la encargada de verificar el cumplimiento de estos requisitos.
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