Desde el 16 de marzo de 2026, Estados Unidos puso en marcha una de las reformas más estrictas de los últimos años en materia de licencias de conducir comerciales para extranjeros.

Una Non-Domiciled CDL (Licencia de Conducir Comercial No Domiciliada) es un documento estadounidense que permite a conductores extranjeros operar vehículos comerciales legalmente, aunque no vivan permanentemente en el estado que emite la licencia.

Ahora, la nueva normativa restringe significativamente quiénes pueden obtener o conservar una Non‑Domiciled CDL, fortalece los controles migratorios y obliga a los estados a auditar y corregir licencias previamente emitidas.

Esta medida impacta directamente a trabajadores extranjeros temporales, transportistas, empresas agrícolas y de servicios, así como a los departamentos estatales de licencias de conducir. Esto es lo que debes saber.

¿Quiénes sí podrán obtener una Non‑Domiciled CDL?

La nueva regla es clara y restrictiva: sólo tres estatus migratorios laborales serán elegibles para obtener una licencia comercial no domiciliada:

H‑2A – Trabajadores agrícolas temporales.

H‑2B – Trabajadores temporales no agrícolas.

E‑2 – Inversionistas por tratado.

Cualquier otro estatus migratorio, incluso aquellos previamente aceptados bajo guías antiguas (como beneficiarios de DACA), queda excluido a partir de la entrada en vigor de la regla. La elegibilidad dependerá estrictamente de que el solicitante pueda presentar evidencia válida de estatus migratorio legal.

Fin de documentos “provisionales” y controles migratorios reforzados

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del uso del Employment Authorization Document (EAD) para este trámite. Desde marzo de 2026, el I‑94, I‑94A o el Formulario I‑797A son los documentos clave para determinar la validez del estatus migratorio.

Además, los estados deben verificar obligatoriamente cada caso en el sistema federal.

Licencias de duración limitada: máximo un año

La regla establece un principio fundamental: ninguna Non‑Domiciled CDL puede tener una vigencia mayor a un año, incluso si el estatus migratorio del solicitante es más largo o aparece como Duration of Status.

Este cambio elimina prácticas previas en las que algunos estados emitían licencias por varios años, aún cuando el permiso migratorio era temporal.

Estados obligados a revocar licencias mal emitidas

La FMCSA insta a todos los estados a auditar inmediatamente las licencias no domiciliadas que continúen vigentes. Si una CDL fue otorgada por más tiempo del permitido, sin verificación SAVE válida o bajo estatus migratorios ahora no elegibles, el estado debe:

Revocar la licencia y permitir su reemisión sólo si el conductor cumple con los nuevos requisitos.

El no corregir estos casos puede generar hallazgos de incumplimiento federal durante las revisiones anuales.

Otro cambio visible es el diseño del documento:

La licencia debe mostrar de forma clara, frontal y explícita la palabra “non‑domiciled”.

La regla amplía el concepto de “emisión” de la licencia. Ahora es obligatorio verificar estatus migratorio también para:

Renovaciones.

Transferencias entre estados.

Reimpresiones.

Cambios de dirección.

Duplicados.

Reinstalaciones tras sanciones médicas o del Clearinghouse.