¿Tienes una moto? Si es así, hay buenas noticias para ti ya que las autoridades acaban de confirmar que podrás sacar tu licencia de conducir permanente. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué necesitas para tramitarla? Te contamos todos los detalles para que obtengas dicha licencia lo más pronto posible.

Olvídate de estar sacando tu licencia de conducir cada cierto tiempo porque ya se te venció: la licencia permanente ya es una realidad para todos los motociclistas que deseen contar con el documento que tiene una vigencia de por vida.

La licencia de conducir permanente es un documento que no requiere renovaciones periódicas, lo que elimina la necesidad de volver a tramitar el permiso cada cierto número de años. Para muchos motociclistas, esto se traduce en un ahorro de tiempo y dinero.

¿Dónde tramitar la licencia permanente para motociclistas?

Sinaloa es el estado en el que los motociclistas podrán sacar su licencia de conducir permanente, así lo anunciaron las autoridades; fue la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso del Estado de la entidad la que aprobó por unanimidad el dictamen que reforma y adiciona la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial y a la Ley de Hacienda, que establece la Licencia de Manejo Permanente para automovilistas y motociclistas.

¿Qué precio tiene la licencia permanente para motociclistas?

El costo de la licencia permanente para motociclistas será equivalente a 18 UMAS (aproximadamente $2,100 pesos).

Requisitos para tramitar la licencia permanente para motociclistas

Aún no se han dado a conocer los requisitos oficiales para sacar este documento, sin embargo, se espera que en los próximos día, el gobierno de Sinaloa comparta los detalles.

Se prevé que algunos de los documentos que se consideren para obtener la licencia permanente de motociclista sean los siguientes:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, etc.).

(INE, pasaporte, etc.). Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

con antigüedad no mayor a tres meses. Haber pagado los derechos mediante el recibo oficial.

¿Cuándo entrará en vigor la licencia permanente para motociclistas?

El gobierno de Sinaloa anunció que próximamente se darán detalles de su entrada en vigor, pero se espera que se pueda comenzar a expedir una vez que el dictamen sea publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Es importante mencionar que en la Ciudad de México la licencia de conducir permanente sí existe, pero no aplica para motociclistas, sólo para automovilistas.