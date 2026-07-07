El gran momento que vive Julián Quiñones tras su participación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana también ha puesto bajo los reflectores a su familia, en especial, a su esposa, Ana Gabriela, quien ya es una de las consentidas de la afición mexicana, la cual además de admirarla, le ha enviado cientos de mensajes de apoyo y halagos, incluso han llegado a compararla con Antonela Roccuzzo (esposa de Messi) y Georgina Rodríguez (pareja de Cristiano Ronaldo).

Ana Gabriela se convirtió en tendencia en el Mundial 2026 por el apoyo que mostró a su esposo Quiñones durante todo el tiempo en el que el Tricolor enfrentó la fase de grupos y posteriormente los dieciseisavos y octavos de final.

Los usuarios de redes sociales destacan que Ana Gabriel además de ser muy talentosa, es una persona que se muestra sencilla, amable y divertida; también, señalan su belleza, la cual no pasa desapercibida en sus publicaciones de TikTok.

Es por estas razones que los aficionados comenzaron a lanzar comentarios y a compararla con Georgina Rodríguez y Antonela Roccuzzo, dos de las mujeres más populares del mundo del fútbol. Tanto Georgina como Antonela son mujeres exitosas que trabajan con las mejores y más reconocidas marcas.

En redes los usuarios destacan su elegancia, naturalidad y el apoyo constante que brinda a Julián Quiñones. “Esta mujer es una verdadera reina", “Nuestra Georgina”, "Tiene la elegancia de Antonela”, "Me recuerda a Georgina por su porte” y "La esposa de Quiñones es de las más guapas del Mundial”, son algunas de las reacciones que provoca Ana Gabriela.

¿Quién es la esposa de Julián Quiñones?

La esposa del delantero mexicano es Ana Gabriela Quiñones Amato, modelo, influencer y licenciada en comunicación que ha acompañado al futbolista durante buena parte de su carrera. Aunque suele mantener un perfil discreto, comparte en sus redes sociales algunos momentos familiares, viajes y publicaciones relacionadas con el ejercicio, la moda y su estilo de vida.

¿Quiñones y su esposa tienen hijos?

Sí. Julián Quiñones y Ana Gabriela tienen una hija llamada Alanna y suelen compartir algunos momentos especiales en redes sociales, aunque procuran proteger la privacidad de su vida familiar. Además, ambos también tienen hijos de relaciones anteriores, conformando así una gran familia.