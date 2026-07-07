La Selección de Argentina continúa como una de las favoritas para conquistar el Mundial 2026, pero su camino también ha estado acompañado de fuertes debates en redes sociales. Mientras millones de aficionados apoyan a la Albiceleste y a Lionel Messi, otro sector cuestiona algunas actitudes del capitán argentino y asegura que preferiría ver campeón a otro equipo. ¿Por qué no quieren que Argentina gane? Estas serían las razones.

Tras su paso a los cuartos de final, la selección argentina está en medio del escándalo luego de que el director técnico de Egipto aseguró públicamente que el torneo está planeado para que Messi llegue a la final de la mano de su equipo. Tras estos comentarios, los aficionados volvieron a mostrar su descontento y aseguraron que Infantino quiere que la copa se la lleve el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

En medio de esta polémica, usuarios de redes sociales revivieron videos de Messi en los que se le ve tratando mal a fans y jugadores, los cuales hicieron que resurgiera la petición de que los argentinos no se conviertan en bicampeones.

¿Por qué muchos aficionados no quieren que Argentina gane el Mundial 2026?

El rechazo expresado por algunos usuarios en redes sociales responde a la actitud que tiene Messi a la hora que se le acercan seguidores. En los videos se ve que se molesta cuando un fanático le pide una foto o autógrafo y él ni siquiera lo voltea a ver; la misma situación sucede si es un niño o niña, ya que circulan varios videos del argentino ignorando a los pequeños.

También, en plataformas como TikTok circulan cientos de videos en los que jugadores de otros equipos quieren saludarlo o darle la mano y él no les hace caso. Además, también exhibieron que el esposo de Antonela Roccuzzo agrede a los futbolistas en la cancha, empujándolos o dándoles de manotazos cuando no está el balón en juego.

Asimismo, la percepción de que el equipo recibe un trato preferencial por parte de la FIFA y la polémicas surgidas durante partidos recientes han hecho que una parte de los aficionados no quieran que Argentina se corone bicampeón en el Mundial 2026.

¿Messi sigue siendo uno de los jugadores más queridos?

Sí. Pese a las críticas que recibe de algunos sectores, Lionel Messi continúa siendo una de las figuras más admiradas del deporte mundial.

Su trayectoria, títulos, récords y contribución al fútbol hacen que millones de aficionados lo consideren un referente, mientras otros mantienen una postura más crítica debido a su actitud fuera y dentro de la cancha, sumado al supuesto favoritismo del que goza por parte de las máximas autoridades del futbol.

¿Messi ha respondido a las críticas?

El capitán argentino suele enfocarse en el rendimiento de su equipo y rara vez responde directamente a los comentarios que circulan en redes sociales.