Lionel Messi es el centro de atención en las canchas del Mundial 2026 con la selección argentina, pero en las gradas y redes sociales, los reflectores están centrados en su esposa Antonela Roccuzzo. ¿Quién es ella? ¿Cuántos hijos comparte con el astro de la albiceleste? A continuación te contamos todo lo que se sabe.

Antonela Roccuzzo es la esposa de Messi. Compagina su vida matrimonial con una exitosa carrera como modelo, influencer, emprendedora y embajadora de varias marcas de lujo en redes sociales.

La parejas conoció desde muy joven, dado que ambos crecieron en la comunidad de el Rosario, Argentina, sostuvo un romance entre 2009 y 2017, año en el que se casaron en medio de una ceremonia bastante mediática, llena de celebridades del futbol y publicitada a nivel internacional.

¿Quién es Antonela Roccuzzo, la mujer que le robó el corazón a Messi?

Antonela nació en Rosario, Argentina, una ciudad ubicada en la provincia central de Santa Fe, y en la que también creció Messi. Nació el 26 de febrero de 1988, por lo que actualmente tiene 38 años, un año menos que el jugador, que acaba de cumplir 39.

Asistió a la Universidad Argentina para estudiar odontología, pero dejó a un lado su preparación académica para dedicarse profesionalmente al modelaje con la agencia argentina Ricky Sarkany y para llevar a cabo otros proyectos empresariales.

Antonela viene de una familia de emprendedores, según los informes disponibles, su familia tiene una cadena de supermercados en Rosario.

Junto al astro argentino, Roccuzzo tiene tres hijos: Thiago de 14 años, Mateo de 11 años y Ciro de 8, todos nacidos en España, mientras la familia de Messi radicaba en Barcelona.

El año pasado Roccuzzo desmintió estar embarazada, aunque dijo que ella y Messi estaban abiertos a tener un nuevo bebé. Una fuente comentó: “Respecto a Lionel y Antonela Roccuzzo, hablé con su círculo cercano y me dijeron que están muy bien, de hecho están buscando tener una niña”.

Una de las preguntas que se hace la afición de Messi y los fanáticos de la influencer es en torno a su estatura. Se sabe que Lionel, que mide 1.70 metros es más alto que ella; se estima que su estatura es de 1.53.

¿Qué tan rica es Antonela Roccuzzo? ¿Cuánto dinero tiene?

Antonela ha construido su propio imperio y fortuna por sí sola a través de sus negocios y de sus labores dentro de la industria de la moda.

De acuerdo con el sitio web Celebrity Net Worth, Antonela tiene una fortuna valorada en 20 millones de dólares.

Hasta el momento se sabe que tiene colaboraciones millonarias con grandes firmas como Alo Yoga, Adidas, Louis Vuitton, Stanley y Bikinis Rio.