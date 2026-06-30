Georgina Rodríguez rompió el internet luego de compartir un carrete de fotografías tomadas durante su reciente visita a Miami. En la publicación incluyó varias tomas de sí misma ataviada con un pequeño traje de baño negro.

La futura esposa de Cristiano Ronaldo se dejó ver en Instagram haciendo alarde de su silueta de impacto y belleza natural únicamente cubierta con un bikini de hilo de cintura baja, un bralette de copas triangulares y una pañoleta atada en la cintura.

Combinó el conjunto con una gorra de béisbol, pendientes circulares plateados, un reloj con cristales incrustados y la millonaria argolla de compromiso que CR7 le entregó el verano pasado.

Con las prendas, Geo dejó a la vista su abdomen plano y figura torneada en una galería de fotos donde se le vio disfrutando de la playa, relajada sobre la arena y disfrutando del océano.

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En otras imágenes y videos que compartió, la estrella de Soy Georgina se dejó ver ataviada con prendas de su marca de moda Mimoa, así como joyería con diamantes y bolsos Hèrmes Birkin. “Miami Bitch”, escribió en el pie de foto.

Georgina Rodríguez llegó a Miami para apoyar a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026, mismo que sería el último del astro portugues tras participar en seis copas consecutivas.

La celebridad fue vista apoyando al jugador desde los palcos VIP en el partido de Portugal vs Colombia el sábado pasado junto a sus hijos Cristiano Jr. y Mateo. En Instagram, la influencer no dejó pasar el momento de presumir su asistencia al partido y compartió fotografías del juego, además de tomas de Cristiano Ronaldo: “Familia”, escribió.

Al parecer Geo y sus hijos acompañarán a Cristiano a su próximo encuentro con la selección portuguesa, se tiene planeado que el equipo dispute su lugar en los octavos de final contra Croacia en Toronto el próximo jueves.

Según se sabe, la pareja tiene planeado casarse este verano en Portugal, poco después de que concluya la Copa del mundo.

De acuerdo con recientes informes, Cristiano y Geo se casarían en Madeira, ciudad natal del futbolista, este verano. La ceremonia cristiana tendrá lugar en la Catedral de Funchal después de que concluya el Mundial de 2026. Posteriormente, la recepción se celebrará en un elegante hotel, de acuerdo con el Jornal da Madeira.