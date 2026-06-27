Los romances entre actrices y futbolistas siempre despiertan la curiosidad del público. Varias famosas mexicanas, tanto estrellas de la pantalla como cantantes y conductoras de televisión, han protagonizado sonadas historias de amor con figuras de la selección nacional, relaciones que han sido polémicas y muy seguidas por el público debido a lo escándalosas que fueron. ¿Recuerdas algunas de ellas? Aquí te compartimos una lista de los noviazgos más recordados.

Ya sea por la nostalgia, las nuevas generaciones de aficionados o el actual Mundial 2026, los romances entre futbolistas y actrices mexicana siempre atraen la atención y todo mundo quiere saber cómo fue, cuánto duró y por qué terminó. Nombres como el de Belinda y Giovani dos Santos o el de Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco salen a relucir debido a lo mediático que fue su noviazgo. Sin embargo, no han sido las únicas celeridades que se han visto involucradas. Hay más artistas que han sido conquistadas por jugadores de futbol mexicano.

Belinda y Giovani dos Santos

Mucho antes de su relación con Christian Nodal, Belinda protagonizó uno de los romances más comentados junto al entonces futbolista Giovani dos Santos.

La pareja fue captada en distintas ocasiones durante la primera década de los años 2010 y, aunque nunca ofrecieron demasiados detalles sobre su relación, las imágenes de ambos dieron la vuelta a revistas, programas de televisión y redes sociales.

Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco

Galilea Montijo mantuvo una relación sentimental con Cuauhtémoc Blanco, considerado uno de los máximos ídolos del fútbol mexicano.

Su romance fue ampliamente seguido por la prensa de espectáculos y deportiva, convirtiéndose en una de las parejas más populares de principios de los años 2000. Su romance duró aproximadamente tres años, desarrollándose entre el 2002 y el 2005.

Dulce María y Memo Ochoa

La exintegrante de RBD también vivió un intenso y fugaz romance con el Memo Ochoa. Su relación llamó la atención porque ambos atravesaban uno de los mejores momentos de sus carreras y eran dos de los jóvenes más populares del país. Según reportaron medios nacionales, la pareja terminó por sus compromisos de trabajo y el poco tiempo que tenían para verse.

Daniela Castro y Jorge Campos

El noviazgo entre la actriz y el portero ocurrió durante la década de 1990. La propia Daniela Castro ha dado detalles de este noviazgo, describiendo la relación como duradera (aproximadamente dos años).

Camila Sodi y Javier "Chicharito" Hernández

Camila Sodi y Javier "Chicharito" Hernández fueron pareja durante unos meses en 2017. Se hicieron novios a principios de ese año y causaron gran revuelo cuando fueron captados juntos y muy cariñosos durante una cita romántica en París. Sin embargo, la relación no prosperó y concluyó pocos meses después.

Kate del Castillo y Luis García

El romance entre ambos famosos comenzó en 1999 y contrajeron matrimonio el 3 de febrero de 2001. Sin embargo, el matrimonio duró poco más de un año y medio, culminando en divorcio en 2004. Tras la separación, Kate del Castillo reveló que su relación estuvo marcada por la violencia física y psicológica.