Cristian Castro podría convertirse en estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) después de concluir sus estudios de preparatoria: el cantante presumió que obtuvo pase reglamentado a la Máxima Casa de Estudios, justo cuando la institución enfrenta una fuerte polémica por la aplicación del examen de control para poder ingresar a la licenciatura.

El cantante de “Azul” no pudo ocultar su emoción pues pronto celebrará con sus seres queridos su graduación de la preparatoria, la cual le tomó más de dos años terminar y, que dijo, estuvo tentado a abandonar porque no fue fácil para él, sin embargo, sus profesores lo animaron a concluir sus estudios.

En un encuentro con medios de comunicación tras su último concierto en el Auditorio Nacional, el famoso, de 51 años, contó los detalles de su ceremonia de graduación de la PrepaW (a realizarse el próximo 12 de agosto), y fue en ese momento que reveló el siguiente paso en su formación académica.

“Me va a hacer una cena ahí en su casa. Vamos a cortar una flor de su jardín”, compartió el artista en una declaración a medios de comunicación como Sale el Sol; también, expresó que su mamá, Verónica Castro, será su madrina y ofrecerá una cena en su hogar para celebrarlo.

Pero lo que más revuelo causó fue cuando comentó que entraría a estudiar a la UNAM: “Estoy feliz de corazón porque está afiliada a la UNAM y me dan pase directo, así que ahí nos vemos en la UNAM", dijo.

Fue así como el intérprete de “No podrás” reveló que la escuela donde estudió está afiliada a la UNAM, por lo que puede continuar sus estudios universitarios mediante el mecanismo conocido como Pase Reglamentado.

La noticia generó conversación en redes sociales debido a que coincide con uno de los momentos más polémicos del proceso de ingreso a la Máxima Casa de Estudios, luego de que ésta determinara repetir presencialmente el examen de control presencial para alrededor de 58 mil aspirantes, después de detectar anomalías y sospechas de uso de Inteligencia Artificial (IA) en la prueba en línea.

¿Qué carrera quiere estudiar Cristian Castro en la UNAM?

Cristian Castro no reveló qué licenciatura quiere estudiar en la UNAM, no obstante, se espera que pronto comparta más detalles al respecto.

¿Qué es el Pase Reglamentado de la UNAM?

El Pase Reglamentado es un mecanismo de ingreso a licenciatura destinado al alumnado de determinados sistemas de bachillerato de la UNAM que cumple con los requisitos académicos establecidos.