Emma Coronel conquistó las redes sociales al compartir un video en el que aparece haciendo alarde de su silueta de infarto, ataviada con un conjunto deportivo total black de dos piezas.

La esposa del capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán recurrió a sus redes sociales para lucir su trabajada figura y curvas definidas con un top sin mangas y escote circular, a juego con leggins de cintura alta y piernas ajustadas.

En un video compartido en Instagram, Emma aparece frente a la cámara posando de diferentes maneras, encontrando su mejor ángulo. Musicalizó el clip con la canción Donde Pisa es Ley de Samantha V.

La modelo presumió su belleza con ligero maquillaje en el rostro, labial nude y blush; su cabello se vio peinado con una pinza y mechones ondulados naturalmente.

“Me saludas al Joaquín Guzmán, firmes siempre”, “Conservando el cuerpo de modelo”, “Rifa la señora del patrón”, “Tiene 37 y parece de 20, mis respetos, miss belleza”, “Que se note el cuerpazo, la mera reina”, comentaron los usuarios en el video, algunos alabando su belleza y otros más recordando a su esposo.

Hace unos días Emma Coronel Aispuro fue tema de conversación por aparecer en el Belico Fest, llevado a cabo en Los Ángeles, California con un sinfín de cantantes del género, entre ellos Tito Double P, Mariel ‘La abogada’, Gerardo Ortiz y Santa Fe Klan.

Durante la participación de Mariel, Emma salió a saludar a los asistentes, quienes la ovacionaron y le gritaron sobre ‘El Chapo’. “¿Cómo está mi gente de México? ¿Cómo está mi gente de Sinaloa y Guerrero, Jalisco, Michoacán, Durango?”, dijo a la multitud.

En redes sociales circularon videos y fotografías de la modelo disfrutando del festival junto a sus amigos cantantes y presumiendo el outfit urbano que lució, firmado por April Black Diamond, diseñadora que la contrató para participar en la Semana de la Moda de Milán 2024, después de salir de prisión.

Previo al festival y como parte de su cumpleaños número 37, la celebridad contó en redes sociales que había sido invitada por la organización del festival musical, incluso le envió un paquete de accesorios y mercancía oficial para su asistencia.