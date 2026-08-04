Bella Thorne acaparó la atención de sus seguidores al compartir una serie de fotografías desde la playa en las que lució un diminuto bikini verde cubierto de lentejuelas, una de las tendencias de verano que ha conquistado a numerosas celebridades.

La actriz y productora presumió su figura mientras disfrutaba de un entorno paradisíaco, sumándose así a la moda que también ha sido adoptada por figuras como Heidi Klum.

En las imágenes publicadas en redes sociales, la estrella aparece posando a la orilla del mar con el llamativo conjunto de dos piezas que destacó por sus detalles brillantes y su diseño ajustado.

Además de mostrar su estilizada silueta, Bella compartió algunas vistas del océano cristalino y del paisaje tropical que la rodeaba. Junto a las fotografías escribió: "Empieza a hacer calor aquí", mensaje que rápidamente generó decenas de comentarios y reacciones entre sus seguidores.

La publicación también incluyó algunas instantáneas junto a su prometido, el productor británico Mark Emms, con quien mantiene una sólida relación desde hace varios años. La pareja se conoció en 2022 durante la fiesta de cumpleaños de Cara Delevingne en Ibiza y, desde entonces, han sido inseparables. Su historia de amor dio un paso importante cuando Emms le propuso matrimonio en mayo de 2023.

Aunque Bella Thorne es ampliamente conocida por su carrera como actriz, en los últimos años también ha desarrollado una faceta como productora. Paralelamente, ha compartido con sus seguidores algunos aspectos de su vida personal, incluidos los desafíos que enfrentó durante 2025.

Al despedir ese año, la celebridad confesó que atravesó momentos complicados tanto en el plano profesional como en el personal.

"Este año fue muy duro, de maneras que no he mencionado. Trabajar lejos de casa, además de todo lo que sucedía entre bastidores en mi vida personal, me afectó profundamente", escribió entonces. Sin embargo, también destacó la importancia de pasar tiempo junto a Mark Emms para recuperar el equilibrio emocional.

"Agradecida por una semana con mi amor para respirar y sentirme yo misma de nuevo. Y solo un recordatorio: internet nunca muestra la imagen completa", agregó.

Recientemente, Bella Thorne también llamó la atención al pronunciarse sobre los estándares de belleza que predominan en Hollywood.

La actriz criticó el uso de Ozempic como una herramienta para perder peso y aseguró que la popularización del medicamento está promoviendo expectativas físicas difíciles de alcanzar para la mayoría de las personas.

Según explicó, durante mucho tiempo no se sintió cómoda con su cuerpo debido a la presión generada por estas tendencias. Por ello, decidió enfocarse en hábitos saludables y en una rutina de actividad física constante en lugar de recurrir a fármacos.

Entre las actividades que practica destacan la natación diaria, largas caminatas y ejercicios que le permiten mantenerse activa.

"He nadado todos los días y he sudado todo lo posible, he caminado por todos lados y finalmente me siento bien conmigo misma", expresó la artista, dejando claro que su bienestar físico y emocional se ha convertido en una prioridad.

La relación entre Bella Thorne y Mark Emms continúa fortaleciéndose mientras avanzan en los preparativos para su futuro juntos. En una entrevista para Vogue, la actriz describió su primer encuentro con el productor como un auténtico "amor a primera vista", una experiencia que comparó con la sensación de ver salir el sol.

Su romance comenzó poco después de que la actriz pusiera fin a su compromiso con el cantante y actor italiano Benjamin Mascolo. Desde entonces, Bella Thorne ha encontrado estabilidad tanto en su vida sentimental como en su carrera, mientras sigue sorprendiendo a sus seguidores con sus apariciones públicas y sus espectaculares looks, como el brillante bikini verde de lentejuelas que se ha convertido en una de sus publicaciones más comentadas del verano.