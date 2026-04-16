La actriz Bella Thorne demostró que luce mejor que nunca al publicar una fotografía de sí misma ataviada en un bikini que combinó los colores azul y verde.

La estrella se tomó una selfie frente al espejo y presumió su cintura y figura curvilínea. Dejó su cabellera suelta, ligeramente despeinada y un maquillaje discreto que incluyó delineado negro y labial.

“Está aumentando la temperatura. Además Frankie se está apoderando de toda mi galería haha”, escribió en alusión a las múltiples fotos que se tomó con su gato.

Las fotografías de Bella Thorne salen a la luz luego de que acudiera a la gala de los Premios Oscar, el mes pasado, con un espectacular vestido transparente, que reafirmó su estilo atrevido.

Bella Thorne es actriz, pero ahora también productora. Además, se le ve frecuentemente acompañada de su prometido, el productor Mark Emms. Se conocieron en Ibiza en la fiesta de cumpleaños de Cara Delevingne en 2022 y él le propuso matrimonio en mayo de 2023.

Para cerrar el 2025, la estrella escribió: “Este año fue muy duro, de maneras que no he mencionado. Trabajar lejos de casa, además de todo lo que sucedía entre bastidores en mi vida personal, me afectó profundamente”

“Agradecida por una semana con mi amor para respirar y sentirme yo misma de nuevo. Y solo un recordatorio: internet nunca muestra la imagen completa”, añadió.

Recientemente, la actriz también criticó el uso de Ozempic por reforzar estándares de belleza inalcanzables. “No me he sentido bien con mi cuerpo por un tiempo, especialmente con todos tomando Ozempic”.

Bella acusó que el uso generalizado del medicamento en Hollywood “está estableciendo todos estos locos estándares de belleza que nadie puede mantener a menos que tome Ozempic”.

Enumeró los ejercicios que ha estado haciendo para mantenerse en forma sin el medicamento: “He nadado todos los días y he sudado todo lo posible, he caminado por todos lados y finalmente me siento bien conmigo misma. Finalmente me siento bien. Así que Ozempic, puedes... largarte”.

Bella Thorne y Mark Emms se comprometieron en el verano de 2023. En una entrevista que la actriz le dio a Vogue dijo que su encuentro fue “amor a primera vista… Como el sol salió”.

El romance entre ambas celebridades surgió poco después de que ella rompiera su compromiso con el cantante y actor italiano Benjamin Mascolo, poco antes de casarse.