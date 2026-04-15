Madonna colapsó el internet luego de revelar la fecha de lanzamiento de su álbum Confessions II a través de una atrevida publicación en redes sociales en la que se lució radiante y joven a sus 67 años.

La icónica cantante compartió en sus redes una fotografía en la que aparece ataviada con un conjunto rosa y morado, compuesto por un liguero, medias moradas, un body satinado del mismo color, zapatillas de charol y un velo rosa fucsia que usó sobre la cabeza.

Además de esta imagen, la cantante apareció en una sesión promocional usando medias azules, a juego con un bikini y guantes del mismo color, una chamarra Y2K, así como gafas y pendientes plateados.

En todas las imágenes, Madonna aparece rejuvenecida y glamorosa, con maquillaje que le dio efecto porcelana a su piel, labial nude, sombras en los párpados y un estilo vintage en sus cejas.

La cantante de Like a virgin’ anunció el lanzamiento de su esperado nuevo álbum Confessions II, que verá la luz el próximo 3 de julio.

Este proyecto será la continuación de su icónico disco Confessions on a Dance Floor, uno de los más influyentes de su carrera.

Como adelanto, la Reina del Pop compartió un video promocional en el que deja ver la esencia conceptual del álbum, inspirada en la música dance como una experiencia más profunda de lo que suele percibirse.

La celebridad también reveló que quiere reconectar con la esencia de la música electrónica y su poder de generar comunidad, anticipando un lanzamiento que ya ha generado gran expectativa entre sus fans.

Los rumores en torno al nuevo álbum de Madonna no dejan de crecer, y ahora los fans especulan que podría estar preparando una colaboración con Sabrina Carpenter.

Madonna to release her new album on July 3rd, according to posters spotted in London.



📸: @bydanram pic.twitter.com/3gq6vSB2rC — Pop Base (@PopBase) April 15, 2026

Por otro lado, también han surgido reportes que indican que Madonna habría buscado a Britney Spears para incluirla en su nuevo álbum.

De concretarse, marcaría una reunión histórica más de dos décadas después de su icónico momento juntas en los MTV Video Music Awards y su colaboración en Me Against The Music.

Sin embargo, según fuentes, Spears no habría aceptado participar hasta el momento, pese a la buena relación que ambas mantuvieron en el pasado.