La polémica alrededor de Christian Nodal, el videoclip de Un vals y la modelo Dagna Mata sigue creciendo y está lejos de terminar, ahora suma nuevas declaraciones que destacan acusaciones de abuso de poder y falta de pago y que además exhibe el estado de ánimo de Ángela Aguilar.

De acuerdo con una reciente entrevista para el Gordo y la Flaca, la modelo que participó en el videoclip habló sobre cómo se encuentra Ángela en medio de toda la polémica que se desató por su participación en el proyecto y el gran parecido que comparte con ella y Cazzu.

Entre tantos dimes y diretes y la desvinculación de Nodal en la producción, Dagna Mata dio su versión de los hechos, aseguró que la situación “se está saliendo de control” y reveló que, según lo que ha escuchado, la propia Ángela estaría pasando uno de los peores momentos.

“Supuestamente me han dicho que todo esto se está saliendo de control y que también ella está muy mal. Me imagino que, como todas las mujeres involucradas, lo estaría llevando mal”, contó la modelo.

Además de contar cómo está Ángela y cómo le ha afectado el nuevo escándalo, Mata reveló que Nodal no le ha pagado el trabajo que hizo en el video musical de Un Vals.

Mata acusó a Christian Nodal de presunto abuso de poder dentro de la producción y aseguró que no recibió el pago correspondiente por ser la protagonista del video, aunque es algo que esperaba que ocurriera porque suele ser “normal” en la industria.

La modelo detalló que se le iba a pagar en un plazo de 30 días , pero han pasado 90 y no ha recibido el dinero. Según contó, podría tomar medidas legales en contra del cantante y su equipo, aunque no ahondó más en el tema.

“Al final no me han pagado pero creo que esto es parte de lo que siempre pasa en la industria, muchas veces estamos en una posición vulnerable, en la que aceptamos trabajos o hacemos cosas simplemente porque necesitamos trabajar”, dijo la modelo.

“Es importante hablar de esto porque muchas veces nos sometemos a estar en trabajos donde no hay como una regularización”, agregó.

La modelo reveló, entre otras cosas, que fue llamada para el video después de que una amiga fotógrafa en España le ofreciera el trabajo aunque no está segura de quién la contrató realmente ni del papel que se le daría en el trabajo, según afirmó no tenía idea de que sería la protagonista debido a que había más actores y modelos involucrados en la grabación.

La modelo aprovechó para hablar de un problema más amplio y del que está involucrada ahora mismo debido al video y a las comparaciones que le han hecho con Ángela y Cazzu: las condiciones que enfrentan las mujeres en el mundo del entretenimiento.

“Siempre se nos compara, se nos desacredita”, expresó, subrayando que muchas veces la atención no está en su trabajo ni en el talento, sino en su relación con figuras masculinas o en polémicas externas que terminan afectando su imagen de forma unilateral.

Más adelante en la entrevista, Dagna Mata reveló que el equipo del cantante de Te Amé y Botella tras Botella se ha comunicado con ella para resolver la polémica, pero evitó dar detalles debido a cuestiones legales, en torno a esto último, los internautas afirman que Christian y los Aguilar la tienen amenazada y le prohibieron hablar sobre su participación en el clip.