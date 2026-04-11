Tras la ola de críticas y señalamientos sobre la modelo que protagonizó el video de su nueva canción titulada “Un vals”, la cual es idéntica a Ángela Aguilar y Cazzu, Christian Nodal tuvo que salir a aclarar la situación debido a toda la polémica; a través de un mensaje, el cantante explicó el motivo por el cual se eligió a dicha mujer para el clip; su respuesta ya generó miles de reacciones.

Desde que Nodal estrenó la canción “Un vals” y la compartió en todas sus plataformas sociales estalló el escándalo, sobre todo, porque de inmediato sus fans y público en general notaron que la modelo que sale en el video es una mezcla entre su actual esposa y su expareja y madre de su hija Inti.

De acuerdo con los internautas, la modelo comparte rasgos con Ángela Aguilar, como el corte de cabello, los labios gruesos, la estatura y el estilo de vestir, mientras que con Cazzu es parecida en la nariz, los ojos, la forma de los dientes, los tatuajes y los colores de la ropa que utiliza.

Sin duda, la polémica explotó y luego de varias horas en silencio, Nodal salió a explicar lo que había pasado, ya que en redes sociales se aseguró que él habría decidido que la modelo fuera parecida a dos de las personas con las que se ha vinculado sentimentalmente.

A través de una historia de Instagram compartió lo siguiente: "No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso...pero mi voz que es lo único que me queda siempre será de ustedes", se lee en el mensaje.

Con estas palabras, el intérprete de “Dime Como Quieres” habría dejado entrever que no fue él el que eligió a la modelo del video, sino que habría sido su disquera, Sony; recordemos que pronto reanudará su relación laboral con Universal Music; de esta forma, el yerno de Pepe Aguilar se estaría deslindando de que fue su decisión que “Un vals” fuera protagonizada por una mujer muy parecida a Cazzu y Ángela.

Pese a la aclaración, la controversia continúa en plataformas digitales, donde algunos fans defienden la postura del artista, mientras que otros insisten en que las coincidencias físicas son demasiado evidentes para ser casuales y tampoco creen que Nodal no haya tenido nada que ver en la elección de la modelo, ya que consideran que finalmente era su canción y él pudo haber intervenido para que se seleccionara a otra persona.

Así reaccionó Ángela Aguilar a la polémica de la modelo idéntica a ella y Cazzu

Contrario a otras ocasiones en las que Ángela Aguilar apoya los lanzamientos de nuevas canciones de su esposo, en esta ocasión la joven ha guardado silencio y no ha compartido el nuevo tema “Un vals” en sus redes sociales; tampoco ha interactuado con las publicaciones que ha hecho Nodal por lo que los internautas suponen que Ángela está molesta por la situación y no está contenta con que la modelo del video se parezca a ella y a Cazzu.