Ángela Aguilar pasó de presentarse en los mejores lugares a cantar en una marisquería, así lo señalaron los usuarios de redes sociales luego de que se diera a conocer que la joven de 22 años dio un show en un restaurante en Jalisco. Para los internautas el que la intérprete de “Qué Agonía” dé conciertos en sitios como este, es la prueba de que el romance con Christian Nodal le habría salido caro por lo que estaría perdiendo su lugar e importancia en la música regional mexicana: "Miren cómo acabó la nieta de Flor Silvestre", dijeron.

Las redes sociales estallaron en memes y burlas hacia Ángela Aguilar luego de que se diera a conocer que hace unos días se presentó a cantar en una marisquería; los internautas, quienes primero no dieron crédito a la noticia, se pronunciaron sobre la forma tan drástica que ha cambiado la carrera de la cantante desde que se hizo novia y, posteriormente, esposa de Nodal.

De acuerdo con medios nacionales y testimonios, la presentación de Ángela en la marisquería llamada El Cokin (ubicada en Zapopan, Jalisco), sucedió el pasado jueves 19 de marzo de 2026 y tuvo una duración aproximada de dos horas; se trató de un evento privado presuntamente organizado por una empresa tequilera.

Las críticas en redes no se hicieron esperar y menos cuando empezaron a circular videos y fotografías que mostraron detalles de la presentación de la esposa de Nodal, la cual incluyó botargas, edecanes y música para animar la promoción del restaurante. Ante esto, las redes se inundaron de memes refiriéndose a la situación.

“Amo los finales felices”, “Miren cómo acabó la nieta de Flor Silvestre”, “De los grandes escenarios a una marisquería”, “Yo gané”, “Qué bajo está cayendo”, “Yo no estoy de acuerdo con lo que Nodal y ella hicieron, eso no se hace, pero no me puede dar alegría que le vaya mal la verdad ni a ella ni a otro ser humano”, “La prima de Majo, así díganle ahora”, “Lugar finísimo, por cierto”, “Pronto va a cantar en XV años”, “Ya se le está acabando el dinero” y “Ya pronto la podremos encontrar cantando en el Metro”, fueron algunas de las reacciones.

Le gritan ‘¡Cazzu!’ a Ángela Aguilar en pleno show de marisquería y su reacción se vuelve viral

La presentación de Ángela Aguilar en la marisquería de Zapopan no fue del todo exitosa y menos cómoda para la artista, ya que cuando se dirigía al escenario para comenzar su show, los asistentes le gritaron “Cazzu, Cazzu”, algo a lo que ella únicamente respondió con una sonrisa y siguió su camino, mientras todas las cámaras apuntaban hacia ella.