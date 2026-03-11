La presentadora Pati Chapoy encendió de nueva cuenta el debate en redes sociales por haber defendido a Christian Nodal luego de que éste fuera acusado de “deudor alimentario” durante las marchas del 8 de marzo.

Durante la reciente transmisión de su programa Ventaneando, Chapoy defendió al yerno de Pepe Aguilar de las acusaciones que colectivos feministas le hicieron públicamente por no dar presuntamente la pensión necesaria para la hija que comparte con Cazzu.

“No estuve de acuerdo con que, en la marcha del 8M, hayan puesto a Christian Nodal como deudor alimentario”, señaló Chapoy.

“Nos consta que sí paga. ¿Qué les pasa? No, no, no, que le bajen”, agregó mientras debatía con sus compañeros de programa sobre las imágenes viralizadas de la denuncia que se pegó en las Pedro Sola comentó que las personas que pegaron los carteles en contra de Nodal están “resentidas”, mientras que Linet Puente criticó que los colectivos feministas se pronunciaran en su contra, ya que eso sólo se corresponde a Cazzu.

Hace unos días, durante la marcha en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, el cantante fue exhibido por colectivos feministas por ser “deudor alimentario” y no pagar lo que debe a Cazzu para la crianza de su hija Inti.

Durante las protestas, se hizo viral un tendedero de deudores alimentarios, donde Nodal apareció junto a la siguiente descripción: “/adj/ proveedor pero de excusas para no criar ni transferir, campeón olímpico en hacer de todo menos paternar. 1. Christian Nodal, cantante de regional mexicano. 2. México. 3. Señalamientos públicos relacionados con su vida personal y familiar. 4. Información difundida en medios y redes sociales; no construye resolución judicial sobre los puntos mencionados”.

Desde que se separó de Julieta Cazzuchelli y se mudó de Argentina para casarse con Ángela Aguilar, Nodal ha sido señalado y acusado de varias cosas, incluido de infiel y de "deudor alimentario”.

En algunas ocasiones, Cazzu ha sido quien ha revelado que el cantante no le da la pensión necesaria para criar a su hija en común. En una de sus recientes visitas a la Ciudad de México, la argentina le dijo a la prensa que Nodal no le da una cantidad justa para la manutención de la menor.

Por su parte, Nodal ha dicho que se le entrega millones a Cazzu, y hace unos días señaló que el conflicto que enfrenta con su ex “no se ajusta con la realidad” y que el dinero que aporta es demasiado para una niña de dos años.

“Los métodos de pago se hicieron tal cual como los solicitó: transferidos a una financiera para que ella pudiera retirarlo en efectivo. ¿Por qué públicamente salió a decir primero que no recibía nada y después que sí, pero no lo justo? No me pesa para nada si lo disfruta mi hija, pero ¿cómo un monto tan grande no va a ser justo para una bebé de 2 años?”, apuntó el yerno de Pepe Aguilar.

Asimismo, el cantante afirmó que actualmente tiene dificultades para convivir con la niña y que, según su versión, no se le ha permitido ejercer plenamente su papel como padre, sugiriendo que Cazzu se le tiene prohibido.

“Ya que todo está abierto al público, que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos y vínculo como padre si no se me permite”, señaló en un post a través de su comunidad.