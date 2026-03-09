Imelda Tuñón asegura que no quiere ver a Maribel Guardia tras la cárcel, luego de que su exsuegra se pronunciara sobre la demanda que entabló José Manuel Figueroa en contra de la joven actriz y cantante por daño moral.

La expareja de Julián Figueroa fue abordada por medios de comunicación durante su participación en la marcha del 8 M, en la Ciudad de México, y cuestionada sobre qué piensa de las declaraciones de Maribel Guardia, quien habría dicho que no le gustaría que la mamá de su nieto vaya a la cárcel.

“No, yo tampoco deseo que ella vaya a la cárcel… Yo sé que Maribel es una persona muy, muy vieja en el medio y conoce a muchas personas, y todo mundo la apoya, pero yo hice valer mi verdad y aun así insisten en que soy una mentirosa, prostituta, drogadicta”, arremetió Imelda.

Por lo anterior, Tuñón aseguró que todos los mensajes de odio que recibe a diario, incluso aquellos donde desean que se muera, los está guardando para integrarlos a una carpeta por " violencia" que está preparando, aunque no aclaró si la demanda será en contra de Maribel Guardia o de José Manuel Figueroa.

Recordemos que el hermano de Julián Figueroa demandó hace unas semanas a Imelda, luego de que ésta asegurara, a través de un audio, que el hijo de Joan Sebastian abusó sexualmente de su hermano Julián y que varias personas lo sabían, incluida Maribel Guardia.

En medios mexicanos se filtró información de que Juan Manuel Figueroa exige a Imelda un pago de 5 millones de pesos en compensación por el daño moral que le causó con ese audio, pues habría perdido ingresos por cancelación de contratos y presentaciones. También circularon versiones de que José Manuel habría sumado a la demanda daños por violencia familiar y mediática.