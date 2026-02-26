La disputa legal entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón ha escalado a otro nivel, exactamente a los a los tribunales de justicia, luego de que ella difundiera declaraciones y audios en los que lo acusó de presunto abuso contra su hermano, el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, Julián Figueroa.

Ante los señalamientos, el cantante respondió con una demanda por daño moral, con un monto millonario, asegurando que las acusaciones son falsas y afectan tanto su dignidad como la memoria de su familiar. A continuación te contamos lo que se sabe.

Como contexto, el conflicto comenzó tras la circulación de un audio que, supuestamente fue filtrado por la propia Imelda, según declaraciones de su propia tía Addis Tuñón.

Posteriormente, la actriz habría argumentado que el material fue manipulado con inteligencia artificial. Sin embargo, José Manuel Figueroa rechazó esa versión y sostuvo que la difusión fue por parte de Tuñón y que el contenido dañó seriamente su reputación.

De acuerdo con personas cercanas a ambos artistas, la viuda de Julián Figueroa ya fue notificada formalmente de la demanda. En el documento, el cantante habría alegado que la filtración de dichos audios le generó un impacto mediático y negativo sobre su carrera.

Asimismo, integró como pruebas capturas de mensajes y solicitudes de entrevista de periodistas que lo cuestionaban sobre el tema, además de pruebas de mala relación que sostenían con anterioridad como familia.

Uno de los puntos clave de la demanda es la reclamación económica por daño moral. Según una fuente, José Manuel asegura que perdió contratos, presentaciones y acuerdos con disqueras tras las acusaciones de abuso sexual. El monto de los daños llegaría a superar los 5 millones de pesos , misma cifra que supuestamente está peleando con la demanda.

“Por estas acusaciones, le han sido canceladas presentaciones y contrataciones de disqueras y empresas, pues su dignidad e imagen se han visto afectadas, y está expuesto a violencia digital y acoso mediático. José Manuel presentó los contratos cancelados por más de 5 millones de pesos”, afirma la fuente a medios mexicanos.

Pero esto no es todo. De acuerdo con los informes, el cantante también habría solicitado que se investiguen las propiedades de Imelda Tuñón para garantizar una posible reparación del daño, en caso de que gane la demanda, y para cubrir los gastos legales.

“[Imelda] Tendría que pagar los gastos y costos de los abogados de él (...) Está metida en tremendo lío, por querer limpiar su imagen tras el video donde supuestamente se golpea, y buscar inculpar a otros para desviar la atención. Se está hundiendo solita”, agregó el insider.

La batalla legal entre Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, y su cuñado, José Manuel Figueroa marca un nuevo capítulo del drama familiar, pero ahora con tintes más delicados por temas como abuso sexual dentro de la narrativa.

Hasta el momento Tuñón no se ha pronunciado al respecto ni ha confirmado estas declaraciones; por su parte, José Manuel Figueroa mantiene públicos documentos legales vinculados a la demanda a través de sus redes sociales.

En dicha publicación, el cantante apuntó que tiene “la necesidad de expresar” su indignación por las “acusaciones falsas que han sido raleadas en mi contra”. Añadió que las declaraciones de Imelda en los audios no sólo le han dañado su integridad, sino que “también atacan la dignidad de mi hermano Julián”.

“(...) He decidido tomar acciones legales para salvaguardar mis derechos, la dignidad de mi hermano y la de mi familia, porque no permitiré que se ataque nuestra verdad sin consecuencias, y la ley es el refugio al que debemos acudir. La lucha por la verdad, es también una lucha por la memoria de aquellos que hemos perdido. Por mi padre, y por ustedes, mis tres hermanos”, apuntó.